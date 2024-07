In un mondo guidato dalla tecnologia, l’intelligenza artificiale ha assunto un ruolo centrale e tre modelli sono emersi come apripista: ChatGPT di OpenAI , Claude di Anthropic e Google Gemini. Proprio nelle ultime ore, Anthropic ha annunciato che il suo chatbot Claude è ora disponibile come app Android. Dopo aver introdotto la piattaforma su iOS a maggio, tanti altri potranno interagire con l’AI dell’azienda anche sui dispositivi mobili. L’app Android è gratuita e funziona sia con i piani Pro che Team per gli utenti a pagamento.

Secondo Anthropic, la versione Claude 3 ha ottenuto risultati migliori sia di ChatGPT che di Gemini di Google su alcuni benchmark importanti. Quello che è certo è l’iterazione Sonnet 3.5 si è portata a casa punteggi ancora più alti a giugno, aprendo le porte a molti utilizzi interessanti. Con dinanzi le mani questo quadro completo, possiamo finalmente fare una disamina su cosa differenzia i tre modelli e i loro casi d’uso più interessanti.

Scenario vasto

È stato dimostrato che Claude 3.5 supera sia ChatGPT 4o che Google Gemini 1.5 Pro in diversi ambiti, come la capacità di ragionamento e la generazione di codice. Tuttavia, ChatGPT continua a essere una scelta popolare per le sue potenti capacità di elaborazione del linguaggio naturale, rendendolo adatto a un’ampia gamma di applicazioni. Gemini coniuga la ricerca avanzata di Google per offrire un’esperienza di intelligenza artificiale versatile e solida. La concorrenza tra questi modelli di punta è agguerrita e ognuno offre vantaggi unici.

Confronto multimodale

L’intelligenza artificiale multimodale prevede l’integrazione di capacità di testo e visione. ChatGPT si concentra principalmente sul testo, ma nelle sue versioni più recenti ha iniziato a integrare la generazione e la comprensione delle immagini. L’enfasi di Claude rimane sulle interazioni basate sul testo, ma ci sono sforzi in corso per espandere le sue funzionalità multimodali. Google Gemini si distingue per le sue funzionalità multimodali avanzate, integrando in modo fluido attività di testo e visione per fornire output più ricchi e versatili.

Se ChatGPT eccelle nelle attività di elaborazione del linguaggio naturale, GPT-4 è noto per la sua versatilità e capacità di conversazione. Modelli come Claude 3 Haiku e Claude 3 Sonnet evidenziano le opportunità di generare codice e di modificare le risposte visuali mentre l’utente affina le sue richieste. Google Gemini ha dimostrato punti di forza unici in domini specifici, tra cui l’elaborazione di immagini e video, e ha ottenuto buoni risultati in attività multimodali. Nel complesso, nei benchmark, ogni modello ha aree specifiche in cui supera gli altri.

Pro e contro delle AI

I punti di forza di ChatGPT includono la sua capacità di comprendere e generare testo simile a quello umano, rendendolo ideale per il servizio clienti, l’assistenza alla scrittura e molte altre applicazioni. Un punto debole potrebbe essere rappresentato dalle occasionali imprecisioni in attività specifiche del contesto.

Claude 3 eccelle nel ragionamento e nella generazione di risposte dettagliate, il che è utile per la scrittura accademica e tecnica. Tuttavia, potrebbe essere limitato nella comprensione delle emozioni umane sfumate nel testo.

Google Gemini è forte nelle sue capacità multimodali, in grado di elaborare immagini, video e testo contemporaneamente. Tuttavia, potrebbe non essere così competente in attività solo testo come ChatGPT e Claude. Ogni modello, quindi, offre vantaggi unici a seconda dell’attività.

Generazione di testo e immagini

ChatGPT è estremamente efficace nel generare contenuti testuali , producendo risposte coerenti e contestualmente pertinenti alle richieste. Viene spesso utilizzato per scrivere articoli, riassumere informazioni e scrivere bozze di e-mail. Gli utenti apprezzano la sua integrazione con varie piattaforme, che ne migliora l’accessibilità.

Anche Claude eccelle nella generazione di testo, in particolare nei contenuti di formato lungo. Il suo modello Opus può gestire grandi volumi di input e output, il che avvantaggia gli utenti che richiedono report dettagliati o documentazione estesa.

Google Gemini si distingue per la sua capacità di generare immagini. A differenza degli altri due, permette di creare contenuti visivi complessi come infografiche o materiali di marketing. Il suo ragionamento multimodale offre un vantaggio unico nella creazione di file interattivi.

I costi

ChatGPT offre diversi livelli di prezzo. Ad esempio, i modelli GPT-4 hanno costi di utilizzo basati sui token, con funzionalità premium aggiuntive. Claude presenta tre modelli: Claude 3 Haiku , Sonnet e Opus, ognuno con costi diversi, rendendolo flessibile per budget diversi. Google Gemini si distingue per i suoi prezzi che mirano a competere direttamente sia con ChatGPT che con Claude.

L’API di ChatGPT è intuitiva e può essere integrata facilmente in molte applicazioni, ma i costi possono aumentare a seconda dell’utilizzo. Offre piani flessibili per soddisfare diverse esigenze di sviluppo. L’API di Claude è strutturata a livelli, offrendo agli sviluppatori diverse opzioni in base alla scelta tra i modelli Haiku, Sonnet o Opus. Questi aiutano a gestire i costi in modo efficace, rendendolo interessante per applicazioni su piccola e larga scala. Google Gemini ha una solida offerta API, progettata per un’integrazione perfetta con i servizi Google. Ciò riduce i costi di sviluppo, soprattutto per coloro che utilizzano già l’ecosistema di Big G.

Confrontando ChatGPT, Claude e Google Gemini, emergono diverse considerazioni etiche chiave : pregiudizio ed equità, riservatezza dei dati e sicurezza del modello. Questi fattori sono cruciali per garantire che i modelli di IA siano affidabili e sicuri.

La storia dei token

Uno dei punti critici di qualsiasi modello è il limite del token della finestra di contesto. Un limite più ampio consente più contesto per gli input e input e output più complessi. Con un limite sufficientemente largo, gli utenti possono fornire una serie di riferimenti come contesto e quindi interrogare le app in un prompt.

Il limite di produzione generale di Claude Opus 3 è di 200.000 token (800.000 caratteri, o oltre 120.000 parole). È stato testato con e può superare oltre 1 milione di token. GPT4 ha un limite molto più piccolo di 8.192 token, ma i modelli Turbo aumentano questa capacità a 120.000 token. I modelli GPT3.5 Turbo partono da 16.385 token.

Parzialità e correttezza

I pregiudizi nei modelli di intelligenza artificiale possono portare a un trattamento ingiusto di individui o gruppi. ChatGPT, Claude e Google Gemini sono progettati per ridurre al minimo tali problemi.

Claude è noto per il suo impegno nelle interazioni etiche, che include l’impegno attivo nel contrastare i pregiudizi nei suoi risultati. Gemini punta sull’equità attraverso l’integrazione con gli ampi set di dati di Google, con l’obiettivo di fornire informazioni equilibrate e imparziali. Garantire l’equità resta una sfida importante per tutti i modelli.

Privacy dei dati e sicurezza del modello

La privacy dei dati è essenziale per proteggere le informazioni degli utenti da un uso improprio. ChatGPT, Claude e Google Gemini impiegano varie strategie per garantire che i dati rimangano privati ​​e sicuri.

ChatGPT adotta misure di sicurezza robuste e rispetta le normative a tutela dei dati degli utenti. Dà priorità alla non memorizzazione a lungo termine delle informazioni personali, a meno che non sia esplicitamente previsto per interazioni in corso.

Claude implementa rigide linee guida sulla privacy e riduce al minimo la conservazione dei dati. Coniuga sicurezza e prestazioni.

Google Gemini integra protocolli avanzati di crittografia e sicurezza per salvaguardare i dati degli utenti mantenendo al contempo prestazioni elevate.

Non sorprende che non esistano due modelli uguali, anche se rientrano tutti nella categoria dell’AI generativa. Quando si decide cosa usare, bisogna considerare le proprie esigenze specifiche e, nei limiti del possibile, sperimentare. Che in questa fase è quanto di più utile si possa consigliare a chi decide di affidarsi all’intelligenza artificiale per automatizzare parte del proprio lavoro.

