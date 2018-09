Chief Procurement & Real Estate Officer,

Tim

Anna Spinelli è il nuovo Chief Procurement & Real Estate Officer di Tim. Spinelli ha percorso la sua carriera su crescenti ruoli manageriali di alcune delle maggiori aziende internazionali, Fiat, General Motors, Bmw e Philips.

Nel 2000 inizia a lavorare – durante gli studi – presso la Cubenet srl, piccolo internet service provider, occupandosi di amministrazione, pubbliche relazioni e marketing.

Dopo un periodo di formazione a Londra, nel 2001 viene chiamata da FIAT per lavorare presso gli stabilimenti di Mirafiori come capo squadra (motori e cambi), successivamente nel settore vendite ad Arese poi nell’ufficio acquisti di componenti elettronici a Torino, e infine contribuendo al lancio dell’Alfa Romeo 159 in qualità di Assembly Line Manager a Pomigliano d’Arco.

Dal 2005 al 2010 inizialmente a Francoforte, presso l’Opel, come European Purchasing Manager per le componenti elettriche, fino a ricoprire il ruolo di Global Commodity Director componenti elettriche ed elettroniche a Detroit per tutti i marchi General Motors.

Dal 2010 al 2012 in BMW, a Monaco, Vice President, Driving Dynamics – Purchasing and Supplier Network. Nell’ottobre 2011 la rivista tedesca Automobilwoche la qualifica una delle top Ladies dell’industria automobilistica.

Nel febbraio 2013 si trasferisce ad Amsterdam accettando la sfidante proposta di Philips dove arriva a ricoprire il ruolo di Senior Vice President Responsabile Acquisti della Philips Lighting che lascia per passare in TIM S.p.A.

Nata ad Udine nel 1973, si è laureata in Ingegneria gestionale all’Università di Udine.