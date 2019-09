È disponibile l’ultimo aggiornamento del sistema operativo mobile di Google, ma, al momento, non per tutti i dispositivi. Infatti, sui social iniziano a circolare le lamentele degli utenti possessori dei modelli di smartphone Huawei impossibilitati a scaricare Android 10.

“Bello bellissimo Android 10, peccato che il mio telefono sia fermo a Android7. Grazie bellissima EMUI di Huawei”. Questa è una delle prime lamentele postate da un utente italiano su Twitter per segnalare che il suo smarphone Huawei non è abilitato a scaricare l’ultimo aggiornamento del sistema operativo mobile di Google, ossia Android 10.

“Come sta un utente Huawei nel vedere tutti gli aggiornamenti di Android 10”, scrive con ironia un altro possessore di dispositivi della società cinese, che, al momento, non rende disponibile l’aggiornamento del sistema operativo mobile di Google per nessun dispositivo, neanche il Mate 30.

How being a Huawei user felt like seeing all the Android 10 updates pic.twitter.com/qeU1qQqDkD — Amirul Hakim (@amiruless) September 4, 2019

Come mai questa scelta di Huawei?

È prematuro parlare di una scelta per iniziare a non essere più dipendente dal sistema operativo dell’americana Google, infatti Huawei ha lanciato già il suo OS, “Harmony”, per sfidare Trump e Big G. Ma il sistema operativo made in Huawei verrà installato entro la fine dell’anno nei nuovi smart Tv con il marchio Honor, di proprietà della società Shenzhen. Per cui al momento Huawei è costretta ancora a dipendere da Android di Google. Vedremo gli sviluppi.

Android 10 più a prova di privacy

Tra le novità di Android 10 la nuova sezione “Privacy” all’interno del menu “Impostazioni”: da qui si possono controllare diversi elementi, come l’attività di Web e app e la gestione degli annunci pubblicitari.

Relativamente alla gestione dei dati, va segnalato che d’ora in poi i più importanti correttivi di sicurezza e privacy potranno essere distribuiti attraverso Google Play, al pari degli aggiornamenti relativi alle app. In altre parole, gli utenti riceveranno in tempi rapidi i fix, senza dover attendere la distribuzione di un più aggiornamento di Android completo.