Andrea Scozzoli (Unieuro) è il nuovo presidente di Aires-Confcommercio

L’Assemblea Generale della Aires-Confcommercio, riunitasi lo scorso 5 aprile a Milano, ha nominato all’unanimità Andrea Scozzoli, Chief Corporate Development di Unieuro, nuovo presidente dell’associazione.

Andrea Scozzoli – che succede ad Alessandro Butali, Presidente di Euronics e Amministratore Delegato della Butali Spa, in carica dal 2013 – ricoprirà il ruolo per il triennio 2018-2020.

Il Presidente uscente Alessandro Butali ha dichiarato: “È stato per me un onore essere il portavoce delle aziende del nostro settore, riconosciute ed apprezzate per il loro dinamismo commerciale, per la professionalità e la competenza di tutti gli addetti dai vertici alla base, per la capacità di portare innovazione nelle nostre Imprese e nel Paese. Siamo consapevoli di alcune situazioni di crisi e siamo vicini a coloro che stanno vivendo momenti difficili, ma dico a tutti di non guardare con timore al futuro. Stiamo tutti lavorando, silenziosamente ma con il massimo impegno, per trovare soluzioni e nuovi sentieri di crescita. Sono certo che Andrea, con la sua energia, visione e saggezza, saprà conciliare le diverse esigenze per il raggiungimento dei migliori risultati per il nostro comparto”.

Il nuovo presidente Andrea Scozzoli ha dichiarato: “Raccolgo con entusiasmo il testimone da Alessandro, a cui esprimo gratitudine per il grande lavoro svolto in questi anni, che ha consentito ad Aires di diventare un punto di riferimento imprescindibile per il nostro settore e non solo. Nel ringraziare tutti gli associati per aver posto la loro fiducia nella mia persona, mi impegno ad onorare nel migliore dei modi il mandato, a beneficio e nell’interesse di tutti.

Siamo ormai una voce autorevole a tutto campo nello scenario economico e istituzionale del Paese, come è giusto che sia per una associazione che rappresenta un settore il cui fatturato sfiora l’uno per cento del PIL nazionale. C’è tanto lavoro da fare, e lo faremo”.

Nel corso dell’assemblea è stato, inoltre, confermato il Consiglio Direttivo, che risulta così composto:

Presidente Andrea Scozzoli Unieuro

Consigliere Alessandro Butali Euronics

Consigliere Salvatore Fanni GRE (Trony e Sinergy)

Consigliere Roberto Omati Expert

Consigliere, Dir. Gen Davide Rossi Aires Confcommercio

