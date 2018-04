L’Assemblea Generale della Aires-Confcommercio, riunitasi lo scorso 5 aprile a Milano, ha nominato Andrea Scozzoli, Chief Corporate Development di Unieuro, nuovo presidente dell’associazione per il triennio 2018-2020.

Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e al registro dei Revisori Contabili dal 1991, ha svolto fino al 1994 l’attività di revisore contabile presso KPMG. Ha iniziato a collaborare con Unieuro ricoprendo vari ruoli, prima come direttore Amministrativo e dei sistemi IT, seguendo al contempo le attività di sviluppo e le acquisizioni, poi come Chief Executive Officer di Unieuro S.r.l. e Chief Financial Officer del gruppo. Attualmente ricopre l’incarico di Chief Corporate Development.

Nato a Forlì l’11 febbraio 1966 e ha conseguito la laurea in Economia e Commercio con lode presso l’Università degli Studi di Bologna.