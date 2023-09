Rientro in ufficio tre volte a settimana per i dipendenti di Meta. Gli ingegneri, soprattutto quelli giovani, rendono di più in presenza.

Dopo il pieno di smart working dovuto al Covid, anche Meta torna al passato e decide di far rientrare in sede tutti i suoi effettivi almeno tre volte a settimana. Una misura già adottata da altre Big Tech, ad esempio Amazon.

La misura era nell’aria ed era già stata preannunciata a giugno anche se il cosiddetto lavoro distribuito, un po’ in sede e un po’ da casa, continuerà ad essere utilizzato.

Fatto sta che a partire da questa settimana tutti i dipendenti di Meta assegnati originariamente ad un ufficio hanno dovuto farvi ritorno.

Si torna in presenza

“Nel breve termine, la nostra attenzione al lavoro di persona è progettata per supportare un’esperienza forte e preziosa per le nostre persone che hanno scelto di lavorare dall’ufficio, e siamo attenti e intenzionali su dove investire nel lavoro a distanza”, sostiene l’azienda.

Meta aveva esteso per la prima volta la sua politica di lavoro a distanza a tutti i dipendenti a tempo pieno nel giugno 2021. Durante il primo anno del Covid-19, il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha detto che l’azienda ha appreso che “un buon lavoro può essere svolto ovunque, e io sono ancora più ottimista sul fatto che il lavoro da remoto su larga scala sia possibile, soprattutto perché la presenza di video remoti e la realtà virtuale continuano a migliorare”.

Amazon e Google già rientrati

Ma da allora, molti giganti della tecnologia, come Amazon e la casa madre di Google, Alphabet, hanno invertito la rotta rispetto alle precedenti politiche di lavoro a distanza, invitando il personale a tornare negli uffici fisici almeno tre giorni alla settimana per evitare potenziali conseguenze. In Amazon, ad alcuni dipendenti è stato detto di trasferirsi in stati diversi per mantenere il proprio ruolo, e alcuni hanno lasciato il lavoro piuttosto che aderire a tali richieste.

Nell’ambito dell’“Anno dell’efficienza” di Meta, Zuckerberg ha lasciato intendere in un post sul blog di marzo che avrebbe aggiornato la politica di Meta dopo che la società ha condotto un’analisi interna che ha dimostrato che gli ingegneri che lavorano di persona “fanno di più”.

“La nostra prima analisi dei dati sulle prestazioni suggerisce che gli ingegneri che si sono uniti a Meta di persona e poi si sono trasferiti in remoto o sono rimasti di persona hanno ottenuto risultati migliori in media rispetto alle persone che si sono unite a Meta in remoto”, scrisse Zuckerberg all’epoca. “Questa analisi mostra anche che gli ingegneri all’inizio della loro carriera ottengono risultati migliori in media quando lavorano di persona con i compagni di squadra almeno tre giorni alla settimana”.