Anche Facebook vuole eliminare il conteggio dei like sui post

Sulla stessa scia di Instagram anche l'azienda di Menlo Park ha intenzione di eliminare il conteggio dei like sulla sua piattaforma. La funzione, che non è ancora disponibile per gli utenti, mira ad eliminare ansia e depressione giovanile dovuta ai like.

Facebook potrebbe iniziare a nascondere il suo contatore dei Mi piace dai post degli utenti, cosa che la società sta già testando nell’app di Instagram.

La novità è stata scoperta dall’esperta di reverse engineering Jane Manchun Wong, in passato già scopritrice della funzione analoga su Instagram.

L’azienda di Mark Zuckerberg ha confermato al blog americano TechCrunch che sta prendendo in considerazione l’idea ma ancora non sarà disponibile in nessun Paese.

Il risultato sarebbe più o meno uguale a quello che stiamo vedendo in questi giorni su Instagram: vengono visualizzate solamente alcune indicazioni in merito ai like e alle “persone importanti” che hanno premuto quel tasto, ma il numero sparisce. Attualmente la funzione è in fase di test in Canada, Brasile, Australia, Nuova Zelanda, Italia, Irlanda e Giappone.

L’ansia da like

Alla base della sperimentazione di Facebook quindi potrebbe esserci la volontà di evitare che gli utenti possano sentirsi inadeguati quando paragonano i propri post a quelli degli altri amici, e le sue possibili conseguenze negative. Rimuovere il conteggio dei dovrebbe essere utile a ridurre l’ansia degli utenti, soprattutto nei giovanissimi, e nel frattempo, potrebbe incoraggiare gli utenti occasionali a pubblicare più contenuti.

Facebook accordo con Spotify per la musica nelle Stories

Un altra novità per Facebook riguardo la partnership con Spotify. L’accordo permetterà di condividere brevi anteprime delle canzoni, di al massimo 15 secondi, nelle Storie di Facebook.

In corrispondenza di ogni brano sarà presente un collegamento per ascoltarlo per intero nella piattaforma in streaming. Per includere un’anteprima in una Storia, basta usare il pulsante ‘Condividi’ dell’app di Spotify e selezionare Facebook come destinazione.