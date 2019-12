Visualizzare, in modo diretto e in tempo reale, i propri dati anagrafici ed eventualmente di chiederne la rettifica. È possibile farlo nell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) accessibile dal sito www.anpr.interno.it

Il servizio è disponibile, ovviamente, solo per gli iscritti registrati all’anagrafe unica, ossia oltre 44 milioni di cittadini, di cui 3.312.672 residenti all’Estero, per un totale di 5.293 Comuni. E pensare che l’ANPR fino allo scorso anno era popolata da appena 1.444 Comuni, per una popolazione di circa 17 milioni di cittadini.

L’incremento esponenziale è dovuto al lavoro sinergico tra il Ministero dell’Interno e Sogei – in collaborazione con il Team digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un ottimo esempio di come i campioni digitali dello Stato siano in grado di realizzare piattaforme innovative per migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle amministrazioni pubbliche mantenendo alta l’attenzione al “valore pubblico” che ad essi viene attribuito.

Dunque mancano circa 2.800 Comuni per realizzare completamente l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, nome lunghissimo per indicare il progetto centrale nel percorso di trasformazione digitale del nostro Paese. L’ANPR è la chiave di volta della Pa digitale.

Secondo le previsioni del Team Digitale ad ottobre 2020 tutti i Comuni faranno parte dell’ANPR, ossia l’Italia in un grande Comune digitale.

E il tuo Comune è nell’Anagrafe unica? Per scoprirlo digita il nome qui: https://stato-migrazione.anpr.it/