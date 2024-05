La Germania sempre più hub di AWS in Europa. Dopo l’accordo della scorsa settimana con Telefonica Germany per la migrazione di un milione di clienti 5G sul suo cloud, Amazon Web Services (AWS) ha reso noto che intende investire 7,8 miliardi di euro in Germania al 2040 per realizzare la sua infrastruttura Cloud dedicata all’Europa.

Leggi anche: Amazon, accordo sul Cloud con Telefonica ed entra (per la prima volta) nelle reti 5G europee

L’anno scorso AWS ha fatto sapere che intende immagazzinare i dati su server che si trovano nella Ue per proteggere la privacy dei dati per governi e clienti in mercati altamente regolati come quelli europei.

Il piano è quindi di lanciare diversi data center in Germania, nella regione del Brandeburgo entro la fine del 2025 che saranno disponibili per tutti i clienti.

Il nuovo investimento porterà alla creazione di 2.800 posti di lavoro in Germania.

La scorsa settimana, non sembra un caso, AWS ha reso noto un accordo con Telefonica Germany per la migrazione di un milione di clienti 5G sulla sua piattaforma cloud a partire da questo mese.