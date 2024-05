AWS sigla un accordo con O2 Germany, la filiale tedesca di Telefonica, per trasferire la gestione della core network sul suo Cloud.

La filiale tedesca di Telefonica trasferirà un milione di clienti 5G sul cloud di Amazon Web Services (AWS) alla fine di questo mese. Clienti selezionati di O2 Telefónica beneficeranno dei vantaggi del cloud, che includono, tra le altre cose, maggiore disponibilità e affidabilità, nonché aggiornamenti software più rapidi. Lo scrive la Reuters, rivelando così l’ingresso della società di Jeff Bezos nel mercato globale delle telecomunicazioni.

Mentre alcune reti di telecomunicazioni in passato hanno già spostato l’IT e altre operazioni non core sul cloud pubblico, il passaggio da parte della filiale del gruppo spagnolo Telefonica è una prima mondiale in cui un operatore mobile esistente sta convertendo la sua rete principale su un cloud pubblico.

5G, Cloud provider entrano nelle core network europee

Le grandi aziende di servizi di cloud computing come Amazon e Microsoft hanno cercato di espandersi maggiormente nel settore delle telecomunicazioni, attirate da miliardi di dollari di entrate potenziali, ma gli operatori sono stati diffidenti nei confronti della capacità dei cloud pubblici di gestire una rete mobile.

“Voglio vederlo funzionare per almeno uno o due trimestri e avere una tabella di marcia per spostare almeno il 30-40% della mia base clienti entro il 2025-2026”, ha detto anche Mallik Rao, Chief Technology & Information Officer di O2 Telefonica. conosciuta come Telefonica Germania.

L’azienda ha 45 milioni di clienti in Germania. AWS e O2 Telefonica non hanno rivelato i dettagli finanziari dell’accordo.

La core network, costituita da server ad alte prestazioni nei data center, è il cuore pulsante di una rete mobile che instrada in modo sicuro dati e chiamate ad alta velocità. Il cloud pubblico nelle intenzioni ridurrà i costi, aumenterà la portata e consentirà di effettuare riparazioni senza interruzione del servizio.

Il precedente Usa di Dish

La statunitense Dish, che ha costruito la sua rete mobile da zero, è diventata nel 2021 l’unica società di telecomunicazioni a utilizzare il cloud AWS per la sua rete principale.

“Dish è stato molto più semplice perché non avevano sistemi esistenti che dovevano essere modificati per funzionare con il cloud”, ha detto il vicepresidente di AWS Jan Hofmeyr in un’intervista.

Nokia, che ha collaborato anche con Dish, fornirà il software e AWS fornirà la propria infrastruttura per Telefonica Germany.

“Gli operatori del cloud continuano a migliorare… e ad acquisire maggiore credibilità presso gli operatori per poter spostare le funzioni di rete nel cloud”, ha detto Raghav Sahgal, presidente dei servizi cloud e di rete di Nokia.

Si prevede che il mercato globale del cloud per le telecomunicazioni raggiungerà i 108,7 miliardi di dollari entro il 2030 rispetto ai 19,7 miliardi di dollari del 2021, rendendolo un motore di crescita per aziende come Amazon.