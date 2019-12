Amazon si assicura i diritti della Champions League in Germania

Amazon si è assicurata i diritti di trasmissione della Champions League per la stagione 2021/2022 in Germania.

Amazon si è assicurata i diritti di trasmissione della Champions League per la stagione 2021/2022 in Germania. Lo ha reso noto l’azienda annunciando che trasmetterà tutte le partite del martedì sera per la prossima stagione di Champions.

“Siamo entusiasti di portare il calcio della Uefa Champions League ai nostri clienti in Germania”, dice Alex Green, amministratore delegato della divisione Prime Video Sport Europa di Amazon.

L’offensiva di Amazon nella trasmissione di sport di prima fascia, e la Champions League è di primissima fascia, è considerata come un modo per spingere gli abbonamenti al servizio Prime piuttosto che un’offerta per diventare un operatore Pay tv, anche se l’ingresso di Amazon nell’arena dei diritti sportivi contribuirà certamente a movimentare la guerra aperta fra diversi player per assicurarsi i diritti.

Amazon detiene già dal 2017 i diritti audio per la tedesca Bundesliga e ha appena cominciato a trasmettere in video la Premiere League inglese, essendosi aggiudicata i diritti per 20 match a stagione compresi quelli che si giocano a metà settimana e nel periodo natalizio.

L’abbonamento ad Amazon Prime costa 69 euro all’anno in Germania, che rappresenta il secondo mercato dopo gli Usa.

Attualmente i diritti della Champions League in Germania sono in mano a Comcast Sky e l’abbonamento sport costa 39,99 euro.

Amazon ha acquisito anche i diritti del tennis e della National Football League (NFL) americana per potenziare la sua offerta, oltre a contenuti di entertainment come la trasmissione di motori “The Grand Tour” e il dramma “The Man In The High Castle”.