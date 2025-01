Un nuovo concorrente per il mercato del broadband satellitare

Amazon si prepara a lanciare un servizio di internet satellitare nel Regno Unito, mettendosi in competizione diretta con Starlink, il colosso guidato da Elon Musk. Il progetto, denominato Project Kuiper, mira a portare internet ad alta velocità anche nelle aree meno servite grazie a una rete di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO).

Obiettivi ambiziosi: oltre 3.200 satelliti

Nonostante i ritardi accumulati, Amazon prevede di lanciare più di 3.200 satelliti per offrire una copertura globale. Secondo i documenti regolatori, il servizio commerciale potrebbe iniziare già quest’anno, con un focus iniziale su contratti governativi e aziendali.

Collaborazioni strategiche e autorizzazioni in corso

Amazon ha richiesto al regolatore britannico delle telecomunicazioni, Ofcom, una licenza per la rete di stazioni terrestri necessaria per gestire il sistema. Inoltre, l’azienda sta lavorando per ottenere accesso a frequenze radio aggiuntive e sta esplorando l’installazione di hub terrestri, chiamati “gateways”, per migliorare l’efficienza della rete satellitare.

Parallelamente, Amazon ha avviato discussioni con il Ministero della Difesa britannico e ha già collaborato con lo UK Space Command in uno studio preliminare. Grazie alla sua piattaforma cloud AWS, Amazon è già un partner significativo per il governo britannico, e l’espansione nel settore satellitare rafforza ulteriormente questa relazione.

Competizione con Starlink

Starlink, che serve già 87mila clienti nel Regno Unito con una flotta di quasi 7mila satelliti, rappresenta il principale rivale di Kuiper. Amazon sostiene però che il suo sistema sia particolarmente adatto per raggiungere aree difficili da coprire, supportato da partnership con operatori come Vodafone e da collaborazioni con enti governativi.

Frequenze Ka-band e approvazioni future

Nel settembre scorso, Amazon ha ufficialmente richiesto a Ofcom l’autorizzazione per utilizzare le frequenze Ka-band per il suo sistema satellitare non geostazionario (NGSO). Queste frequenze garantiscono connessioni più veloci e affidabili rispetto alla tecnologia satellitare tradizionale. Dopo una fase di consultazione pubblica conclusasi a ottobre, Ofcom sta ora esaminando il progetto per decidere sull’approvazione.

Dal canto suo, Starlink è già operativa in Uk, dove ha portato avanti trattative anche un accordo con BT per la copertura delle aree rurali.

Tabella riassuntiva: Project Kuiper vs Starlink

Caratteristica Project Kuiper (Amazon) Starlink (SpaceX) Satelliti previsti 3.200+ 7.000 già in orbita Stato attuale In attesa di autorizzazioni e lancio Servizio operativo Obiettivi principali Aree difficili da servire, governo Clienti residenziali e aziende Collaborazioni nel Regno Unito Vodafone, Ministero della Difesa Nessuna menzionata Frequenze richieste Ka-band Ka-band Servizio attuale nel Regno Unito Non ancora operativo 87.000 clienti attivi

