Con un email arrivata all’1 e 54 di notte, Amazon ha comunicato ai clienti italiani l’aumento del 40% dell’abbonamento Prime. La causa? L’inflazione.

“A partire dal 15 settembre 2022, il prezzo dell’abbonamento Prime mensile aumenterà da 3,99€ a 4,99€ al mese e il prezzo dell’abbonamento Prime annuale aumenterà da 36,00€ a 49,90€ all’anno. La nuova tariffa si applicherà ai rinnovi a partire dal 15 settembre 2022 incluso. Puoi verificare la tua prossima data di rinnovo, modificare o cancellare il tuo abbonamento visitando il tuo account“, scrive Amazon nella comunicazione. “Questa modifica è realizzata sulla base di, e in conformità con, la Clausola 5 dei Termini e Condizioni Amazon Prime. Le ragioni di questa modifica sono relative a un aumento generale e sostanziale dei costi complessivi dovuti all’inflazione, che incide sui costi specifici del servizio Amazon Prime in Italia e si basano su circostanze esterne, fuori dal nostro controllo”.

"Gentile cliente Prime, a partire dal 15 settembre.. blablabla.. il prezzo dell'abbonamento aumenterà da 36 a 49,90€". Il 40% in più?!? 😱 Ciao #AmazonPrime 👋🏼 il mio stipendio non aumenta del 40% all'anno. — Il Pess 🇺🇦 (@___pess___) July 26, 2022

Gli aumenti Prime coinvolgono anche altri Paesi. In Francia 69,90, in Germania 89,90

La modifica ai prezzi non riguarda soltanto l’Italia ma tutti i principali mercati europei. In Germania, secondo principale mercato dopo gli Usa, il prezzo dell’abbonamento annuale è cresciuto del 30% a 89,90 euro, i consumatori britannici pagheranno invece il 20% fino a 95 sterline (circa 115 euro), per la Francia salirà da 49 a 69 euro mentre in Spagna crescerà da 36 a 49,90 euro come in Italia.

Negli Stati Uniti invece, si passerà da 12,99 a 14,99 dollari al mese e da 119 a 139 dollari all’anno. Il primo aumento dal 2018 – che è già scattato lo scorso 18 febbraio – è stato giustificato con la continua espansione dei servizi a disposizione e con l’aumento dei costi di trasporto e dei salari.

Comme si tout n'était pas déjà assez cher. Sérieux #AmazonPrime vous abusez. pic.twitter.com/Fdb5e8D4YF — Rapdeouf (@Rapdeouf) July 25, 2022

La causa? L’inflazione. Peccato che i conti di Amazon sono sempre da record grazie soprattutto ad AWS

La causa dell’aumento secondo l’azienda di Jeff Bezos è dovuto all’inflazione. Peccato però che Amazon nell’ultimo quarto del 2021 ha avuto dei conti record. Il colosso dell’e-commerce ha quasi raddoppiando i profitti a 14,32 miliardi di dollari e con ricavi per 137,41 miliardi di dollari (+9%), in linea sostanzialmente con le previsioni degli analisti. Risultati che hanno portato l’azienda a chiudere il quinto trimestre di fila con un fatturato che ha oltrepassato l’asticella dei 100 miliardi di dollari.

Quanto al primo trimestre 2022, le stime dell’azienda prevedono ricavi compresi tra i 112 e i 117 miliardi di dollari, leggermente al di sotto di quelle degli analisti, che parlavano di 121 miliardi di dollari. Tornando ai conti trimestrali, a dare un contributo deciso alla crescita è stato il comparto cloud della multinazionale. I Ricavi di Amazon Web Services (Aws) sono aumentati di quasi il 40% a 17,78 miliardi, contro i 17,37 miliardi del consensus. L’utile operativo è sceso dai 6,9 miliardi di un anno prima a 3,5 miliardi.

A influire positivamente sull’utile è stato l’investimento azionario in rivian, start-up di auto elettriche, che ha garantito un guadagno di 11,8 miliardi. Per l’intero 2021, ricavi netto in rialzo del 22% a 469,8 miliardi, dopo i 386,1 miliardi del 2020. L’utile operativo è aumentato dai 22,9 miliardi del 2020 a 24,9 miliardi nel 2021. L’utile netto è stato di 33,4 miliardi, o 64,81 dollari per azione, dopo i 21,3 miliardi, o 41,83 dollari ad azione, del 2020. Nel primo trimestre del 2022, amazon prevede ricavi tra i 112 e i 117 miliardi di dollari, sotto i 120 miliardi del consensus, con un profitto operativo tra i 3 e i 6 miliardi di dollari.