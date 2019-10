Rispetto ad un iPad “economico”, le specifiche non sono certamente allo stesso livello, ma il prezzo è molto più interessante, come vedremo in seguito.

Qualche giorno fa Amazon ha annunciato ufficialmente l’arrivo del nuovo Fire HD 10, dispositivo ad ampio schermo che ambisce ad essere un punto di riferimento sul mercato dei tablet economici dalle dimensioni più generose. Rispetto ad un iPad “economico”, le specifiche non sono certamente allo stesso livello, ma il prezzo è molto più interessante, come vedremo in seguito.

Scheda tecnica del nuovo tablet Fire HD 10

Ma partiamo innanzitutto dalla scheda tecnica dell’Amazon Fire HD 10:

dimensioni: 262 x 159 x 9,8 mm;

peso: 504 grammi:

supporto Wifi dual band;

display: IPS LCD con diagonale da 10,1 pollici, con una risoluzione di 1920 x 1200 pixel (Full HD) e una densità di 224 ppi;

fotocamera posteriore da 2 Megapixel, con possibilità di registrare video in HD a 720p;

fotocamera frontale VGA;

memoria interna da 32 o 64 GB a seconda della variante scelta;

slot per microSD fino a 512 GB di capacità massima supportata;

RAM da 2 GB;

processore octa-core a 2 Ghz;

autonomia di circa 12 ore in utilizzo misto (lettura, navigazione Internet, fruizione video e audio);

due casse audio esterne;

microfono integrato;

tecnologia audio Dolby Atmos;

porta USB-C 2.0.

Il sistema operativo è l’ormai noto Fire OS, una versione fortemente customizzata di Android. Il comparto software offre diverse app e servizi preinstallati, come ad esempio l’assistente vocale Alexa, l’accesso a Prime Video e Music (per i clienti Prime).



Il tablet è già apparso in Europa sullo store Amazon Germania, con i seguenti prezzi:

modello da 32 GB a 149,99 euro;

modello da 64 GB a 189,99 euro.

Il rapporto, quindi, è di 1:1 rispetto alle cifre in dollari annunciate negli Stati Uniti. Il lancio dovrebbe avvenire il 30 ottobre, ma non sappiamo se arriverà anche in Italia nella stessa data.

Amazon Fire HD 10 Kids Edition

Lo stesso prodotto lo troviamo anche in una nuova veste ideata dal colosso di e-commerce, l’Amazon Fire HD 10 Kids Edition: è un pacchetto ad hoc per i più piccoli, dotato di case “giocattoloso” e molto più robusto di una custodia standard. Oltre al case “a prova di bambino” (come lo descrive Amazon), la Kids Edition offre:

2 anni di garanzia completa sul prodotto;

1 anno gratuito di servizio Amazon FreeTime Unlimited con l’accesso ad oltre 20 mila app, giochi, libri, video, audiolibri, contenuti educativi (offerti da Disney, PBS Kids Nickelodeon, etc…). I contenuti sono rivolti in particolare ai bambini tra i 3 e i 12 anni e saranno disponibili anche in lingua spagnola;

possibilità di creare settaggi per regolare il tempo di utilizzo del tablet e per filtrare i contenuti;

possibilità di aggiungere profili aggiuntivi per accedere a piattaforme differenti, come ad esempio Netflix e app di gaming.

Anche la versione Kids Edition sarà disponibile il 30 settembre al costo di 199,99 dollari per il modello da 10,1 pollici, ma viene proposta anche per i tablet Fire 7 e Fire HD 8. Non solo: Amazon ha annunciato, infatti, l’arrivo a fine mese dell’e-reader Kindle in versione Kids Edition, al costo di 109,99 dollari, anch’esso con cover adatta ai bambini e accesso per 1 anno a FreeTime Unlimited. Come per il modello di punta, non sappiamo se e quando i prodotti Kids Edition verranno lanciati in Italia: nel caso in cui vi fossero delle notizie più chiare in merito, vi terremo aggiornati.

Ricordiamo, infine, che i tablet Amazon Fire sono dotati solamente del supporto per le reti Wifi e non dello slot per le sim: se volete sfruttare delle tariffe Internet mobile per tablet, quindi, non sono la soluzione adatta. Sarà possibile, invece, sfruttare l’hotspot dello smartphone e condividere via Wireless la rete dati mobile con il dispositivo.