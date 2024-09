Generative AI Insights è la rubrica curata da Recomb, il think tank dedicato all’esplorazione dell’impatto e del potenziale dell’AI generativa in vari aspetti della vita umana. Recomb studia l’AI generativa da tutte le angolazioni: professionale, etica, tecnica, legale, economica, ambientale, sociale, educativa e culturale. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Generative AI Insights su Key4biz clicca qui. .

Amazon ha annunciato un massiccio investimento di 8 miliardi di sterline nel Regno Unito per espandere ulteriormente la sua infrastruttura Amazon Web Services (AWS).

Questo investimento rappresenta un’importante mossa strategica, consolidando la presenza di Amazon nel settore dei servizi cloud e rafforzando il suo impegno nel mercato britannico, nonostante le incertezze economiche legate alla Brexit.

L’espansione di AWS prevede la creazione di nuovi data center e l’aumento delle capacità esistenti, con l’obiettivo di supportare la crescente domanda di servizi cloud avanzati nel Regno Unito e in Europa. Questo investimento rafforza anche la posizione del Regno Unito come hub tecnologico in Europa, attirando potenziali partner commerciali e clienti globali.

Tuttavia, l’espansione di AWS solleva anche interrogativi sul futuro della concorrenza nel settore del cloud computing e sugli impatti ambientali legati all’apertura di nuovi data center.

Questa mossa sottolinea la determinazione di Amazon nel mantenere la leadership nel settore cloud, mentre continua a competere con altri giganti come Microsoft e Google.

Per maggiori informazioni, clicca per l’articolo originale.

Il fatturato di TSMC di agosto sale del 33% grazie alla domanda di chip AI

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ha registrato un aumento del 33% delle entrate ad agosto 2024, raggiungendo NT$250,9 miliardi (7,8 miliardi di dollari), sebbene la crescita sia rallentata rispetto al mese precedente.

Questo aumento è guidato principalmente dalla crescente domanda di chip per l’AI, che ora costituisce oltre la metà delle entrate della società. TSMC, principale produttore di chip per Nvidia e di processori per iPhone, sta espandendo le sue operazioni globali con nuovi progetti in Arizona, Giappone e Germania, mirando a un aumento delle vendite delle sue tecnologie avanzate come i nodi N6 e N4.

Le aspettative di mercato rimangono positive, con previsioni di crescita delle entrate del 37% per il terzo trimestre 2024, segnalando una ripresa rispetto ai cali post-pandemia del 2023.

Per maggiori informazioni, clicca per l’articolo originale.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz