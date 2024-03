Amazon ha investito 2,75 miliardi di dollari nella start up di Intelligenza Artificiale Anthropic, rafforzando così il suo legame con l’azienda in un momento in cui tutti i big della tecnologia sono in corsa per il predominio dell’AI.

Quello in Anthropic è il maggior investimento in venture capitale realizzato da Amazon che nel complesso ha portato a 4 miliardi di dollari il suo impegno per lo sviluppo della startup.

Diversi investimenti in AI delle Big Tech

Si tratta di uno dei numerosi investimenti dei big del tech Google, Amazon, Microsoft nello sviluppo dell’Intelligenza Artificiale generativa, un nuovo fiorente mercato che attira gli appetiti più svariati.

In un primo round, Amazon aveva versato 1,25 miliardi di dollari in Anthropic lo scorso mese di settembre, riservandosi la possibilità di arrivare a 4 miliardi entro fine marzo. E così alla fine ha fatto. Amazon non è certo l’unico investitore di Anthropic, che sta raccogliendo centinaia di milioni di nuovi fondi in venture capital.

Nel compelsso, gli accordi potrebbero fornire ad Anthropic miliardi di dollari in capitale e crediti per utilizzare servizi informatici e cloud per una valutazione secondo stime di oltre 18 miliardi di dollari.

Amazon sta aumentando il suo peso in Anthropic nonostante il controllo delle autorità di regolamentazione di Ua, Regno Ue siano aumentati a causa del timore che gli accordi tra grandi gruppi tecnologici e importanti startup di intelligenza artificiale potrebbero comportare rischi anticoncorrenziali.

Microsoft ha preso subito un comando nello spazio dell’intelligenza artificiale generativa, impegnando 13 miliardi di dollari in OpenAI, il cui chatbot ChatGPT ha scatenato una frenesia di entusiasmo tra gli investitori.

Da allora, Microsoft ha anche investito in Mistral, l’unicorno francese di intelligenza artificiale, e la scorsa settimana ha siglato un accordo da 650 milioni di dollari per assumere il gruppo dirigente e i ricercatori della società di intelligenza artificiale Inflection.

AWS fornitore cloud di Anthropic

Amazon, dal canto suo, ha ribadito mercoledì che sarà il “fornitore cloud principale” di Anthropic per i carichi di lavoro chiave, che verranno eseguiti su Amazon Web Services (AWS). Anthropic utilizzerà anche chip di intelligenza artificiale sviluppati internamente da Amazon e sta lavorando con il fornitore di servizi cloud per sviluppare e migliorare l’hardware, che mira a competere con i chip più apprezzati di Nvidia.

Tuttavia, l’accordo non lega Anthropic esclusivamente al cloud di Amazon, come diversamente fa la partnership di OpenAI con Microsoft, e la startup continuerà a utilizzare anche il cloud di Google. Google ha accettato di investire fino a 2 miliardi di dollari in Anthropic.

Anthropic è stata fondata nel 2021 da un gruppo di ricercatori che hanno lasciato OpenAI. L’azienda con sede a San Francisco è ampiamente considerata la contendente più probabile per il dominio iniziale di OpenAI nel settore. Il suo ultimo modello, Claude 3, supera il GPT4 di OpenAI in diversi parametri di riferimento del settore.