Amazon Fire HD 8: il tablet low cost ideale per l’estate 2020

State pensando di acquistare un tablet economico per l’estate, magari senza troppe pretese, che possa permettervi di leggere, navigare e guardare le vostre serie preferite in streaming anche quando siete fuori casa? L’offerta di dispositivi, soprattutto nella fascia più bassa del mercato, non è così vasta, ma possiamo affermare senza ombra di dubbio che il nuovo Fire HD di Amazon da 8 pollici è uno dei migliori nel rapporto qualità-prezzo.

La gamma delle tavolette del colosso di e-commerce è stata rinnovata quest’anno e il Fire HD 8 si è subito contraddistinto per una scheda tecnica equilibrata, ma anche per la cifra con cui viene venduto.

Design e display

Il design ripercorre quello dei predecessori, senza troppe novità: una buona qualità costruttiva, scocca in policarbonato, cornici sempre presenti. Non delle linee all’ultima moda, ma certamente un prodotto concreto e solido. Il display è un IPS 16:9 da 8 pollici con una risoluzione da 1200 x 800 pixel (HD): la qualità del pannello, soprattutto in rapporto alla fascia di mercato a cui si rivolge, è molto alta, soprattutto quando viene utilizzato all’ombra o in casa.

Connettività e reti

L’Amazon Fire HD 8 supporta le reti Wifi, il Bluetooth 5.0 ed è provvisto di USB Type-C. è dotato, inoltre, di ingresso jack per le cuffie da 3,5 mm. Non ha lo slot per la sim, ma potete sfruttare la funzione hotspot del vostro smartphone per condividere le vostre offerte cellulari con Internet compreso per connettere il dispositivo alla rete.

Fotocamere

Sia sulla parte posteriore che anteriore abbiamo a disposizione un sensore da 2 Megapixel, in grado di registrare video in qualità HD. Sono dei moduli “base”, non paragonabili a quelli della concorrenza più blasonata, ma più che sufficienti per effettuare videochat o per fotografare qualche documento o immagine rapida da condividere.

Memoria, RAM e processore

Il Fire HD 8 2020 ha 32 GB di memoria interna, di cui poco più di 7 GB occupati dal sistema operativo (FireOS, una versione fortemente customizzata di Android), dalle app di sistema e dai servizi di Amazon. Il processore è un quad-core a 2 GHz, mentre la RAM si attesta a 2 GB. Non vi dovete aspettare prestazioni da top di gamma, ma resterete comunque sorpresi dalla fluidità e dall’usabilità del tablet, anche per far girare dei piccoli giochi, per leggere, per ascoltare musica o guardare contenuti video su YouTube, Prime Video, Netflix, etc…. Ufficialmente non ha l’accesso al Google Play Store, ma sul marketplace di Amazon si possono trovare tutte le app più utilizzate dagli utenti.

Batteria

L’autonomia dichiarata del dispositivo è di ben 12 ore in utilizzo misto (lettura, navigazione Internet, video streaming e ascolto musica): prestazioni più che soddisfacenti, quindi, per la maggior parte degli utenti.

Altre caratteristiche

Tra le altre specifiche degne di nota, segnaliamo il microfono integrato, posto accanto alla porta Type-C, l’accelerometro, il sensore di luminosità e un doppio speaker.

Prezzo

Vi siete convinti che il nuovo Amazon Fire HD 8 di 10° generazione sia il tablet perfetto per l’estate 2020? Allora molti di voi saranno ne ancora più convinti dopo aver letto qual è il prezzo: si parte da 99,99 euro per la versione da 32 GB con offerte speciali (pubblicità di Amazon visualizzate solo nella schermata di blocco) oppure 129,99 euro per la variante da 64 GB.

Se non volete avere la schermata di blocco con le pubblicità di Amazon, dovrete spendere un po’ di più: 114,99 euro per la versione da 32 GB oppure 144,99 euro per quella da 64 GB.

I tablet Fire HD 8 sono acquistabili direttamente dallo store Amazon. Sul sito è possibile trovare anche la versione da 7 pollici, ancora più economica (si parte da 69,99 euro), ma la differenza di prezzo con il Fire HD 8 non è tale da renderla così conveniente, tenendo anche conto della scheda tecnica inferiore e di un taglio iniziale di memoria di soli 16 GB (poco meno di 10 GB a disposizione per l’utente). Decisamente meglio spendere qualche decina di euro in più per avere una maggiore libertà e soddisfazione di utilizzo.