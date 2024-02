Alphabet cerca nuovi capitali freschi per finanziare l'espansione del suo business di connettività via Internet avviata in diverse parti degli Stati Uniti.

Alphabet cerca nuovi investitori esterni per GFiber, la sua attività di vendita di WiFi e connettività Internet in alcune parti degli Stati Uniti. Lo riferisce la Reuters, aggiungendo che la società sta cercando di accelerare la sua espansione in più città.

GFiber, di proprietà della società madre di Google, compete con i più grandi fornitori di servizi Internet tra cui Comcast, Verizon Communications e AT&T.

Da quando 14 anni fa aveva promesso che avrebbe aumentato la velocità di Internet di 100 volte attraverso i cavi in fibra ottica, GFiber si è espansa in 15 stati a partire dal suo lancio nel 2012 in Kansas.

Negli ultimi sei anni ha triplicato la sua base di clienti, ha detto GFiber a Reuters, senza specificare il numero totale degli utenti. Ha firmato accordi nel 2023 che porterebbero i suoi servizi in più di 25 altre città.

Tuttavia, l’azienda deve ancora affrontare la concorrenza dei grandi operatori storici e deve ancora arrivare a fornire Internet in ampie zone degli Stati Uniti, comprese sei delle 10 città più popolose, inclusa New York.

Ma per fare tutto ciò sono necessari fondi freschi, che Alphabet vuole trovare sul mercato. L’obiettivo di GFiber è diventare alla fine indipendente da Alphabet.