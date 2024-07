A Cogne, dopo l’alluvione dei giorni scorsi in Val d’Aosta, Poste italiane riattiva in tempi rapidi tutti i servizi dell’ufficio postale.

Il TG Poste oggi è in Val d’Aosta per documentare la riattivazione dei servizi dell’ufficio postale di Cogne, borgo rimasto isolato a causa dell’alluvione, i cui operatori sono stati riportati in paese dall’elicottero della Protezione civile.

Grazie al ponte aereo e alla collaborazione con la Protezione Civile e le istituzioni, è stato riaperto l’ufficio postale del piccolo comune in provincia di Aosta. Dalla corrispondenza ai servizi finanziari, tutte le attività di Poste Italiane sono tornate a disposizione della comunità.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz