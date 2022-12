Alla transizione green serve il rame, chi ne produce di più al mondo?

Il rame è uno dei metalli verdi più importanti per le industrie delle rinnovabili, della mobilità elettrica, dell’elettronica di consumo. Più di un terzo di tutto il rame prodotto al mondo proviene dalle miniere del Sud America e due dei siti estrattivi più grandi si trovano in Cile. Ecco la classifica globale.

I preziosi metalli verdi per le nostre industrie

La transizione energetica ed ecologica in corso necessità di diverse materie prime critiche, per la produzione di batterie a sostegno dell’elettrificazione, per i chip necessari ai veicoli elettrici, per i pannelli solari e le turbine eoliche, e tra queste c’è il rame.

Negli ultimi anni, sui mercati c’è stato un forte aumento della domanda di quelli che sono ormai definiti “i metalli verdi”, tra cui il rame, il ferro e l’alluminio (ma anche argento, acciaio, platino, litio, nichel, cobalto). C’è anche chi promuove un processo di sintetizzazione dei metalli e dei minerali, detto di “roasting”, un modo per far fronte all’aumento globale della domanda, stimata in sei volte superiore rispetto a quella attuale entro il 2050.

Solo il 6% di questa domanda di questi metalli e minerali proverrà dall’elettrificazione dell’automobile entro la fine del decennio (attualmente è all’1% circa). Secondo l’International Copper Association (ICA), un’auto elettrica può impiegare fino a 6 chilometri di cablaggio in rame e complessivamente ne ha bisogno fino a quattro volte di più rispetto ad una tradizionale.

I maggiori produttori di rame al mondo

Ma, tralasciando qui gli enormi danni ambientali e sociali che l’estrazione mineraria causa ogni anno, chi sono oggi i Paesi che producono più rame al mondo? A guardare la classifica stilata a partire dalla US Geological Survey, più di un terzo del volume di rame estratto proviene dal Sud America, nello specifico: il 27% dal Cile e il 10% dal Perù.

Al terzo posto c’è la Cina a pari merito con il Congo, con un 8%, poi gli Stati Uniti, con un 6%, quindi Australia, Russia, Zambia e Indonesia, tutti al 4%. L’unico Paese europeo presente in lista è la Polonia, con un 2% circa.

Una nota particolare riguarda la Cina, che consuma oltre il 54% del rame raffinato prodotto globalmente.

Riguardo il Nord e il Sud America, infine, qui si concentrano 15 delle 20 più grandi miniere di rame al mondo. I primi due siti estrattivi a livello globale, per estensione, sono Escondida e Collahuasi e si trovano in Cile.