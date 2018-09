Alibaba, in Cina più facile acquistare prodotti Made in Italy

Alibaba da oggi ospiterà sulla propria piattaforma di commercio online un hub virtuale chiamato 'helloItaly' per dare maggiore visibilità al Made in Italy sul mercato cinese.

Favorire l’export delle imprese italiane sostenendo la diffusione dei prodotti parallelamente alla cultura del “Made in Italy” in Cina attraverso l’innovazione digitale, questi gli obiettivi della partnership tra l’Agenzia ICE e Alibaba Group, compagnia tecnologica globale e leader del commercio elettronico.

Il primo “piano-paese” integrato di marketing a supporto delle imprese italiane sui canali eCommerce del gruppo prevede l’apertura su Tmall del padiglione virtuale helloITA, dedicato sia alle aziende italiane già operative sul marketplace diretto Tmall e su quello cross-border Tmall Global, che a realtà esordienti che intendono espandere la propria presenza sul mercato cinese.

helloITA, online da oggi, è accessibile agli oltre 570 milioni di consumatori attivi delle piattaforme B2C di Alibaba, Tmall e Tmall Global, con una grafica che richiama la tradizione e il lifestyle tipicamente italiani. Oltre a essere una vetrina per prodotti di qualità, helloITA funzionerà come vero e proprio hub di contenuti curati e personalizzati, volti a educare gli internauti cinesi sul valore e l’unicità del made in Italy.

Per supportarne la visibilità, generare traffico e aumentare il tasso di conversione, ICE e Alibaba hanno unito le rispettive expertise nella creazione e implementazione di campagne di marketing digitali multicanale sui maggiori media online, motori di ricerca e canali social cinesi interni ed esterni al gruppo Alibaba. A questo, e alla cura di contenuti dedicati, si affianca inoltre un programma intenso di attività omnicanale che puntano ad innescare il passaparola virale tra i millennial cinesi più sensibili ai meccanismi di acquisto digitali: ciò include la creazione di contenuti da parte di key opinion influencer, iniziative offline in occasione delle principali ricorrenze cinesi di shopping come Global Wine & Spirits Festival 9.9 e Singles Day, che coinvolgeranno il pubblico con degustazioni, eventi ed happening promozionali anche in-store, comunicazione out of home durante fiere settoriali, incoming in Italia, attività editoriali su media digitali e social network.

helloITA, realizzato da ICE in collaborazione con Alimama, la divisione di marketing strategico del Gruppo Alibaba, utilizza il sistema Uni Marketing lanciato da Alibaba nel 2017: una suite di soluzioni all’avanguardia che consente una profilazione ad alta efficacia dei consumatori digitali per massimizzare le performance di traffico e vendita. Una tecnologia implementata nel primo “progetto-paese” che mira a valorizzare il Made in Italy attraverso un canale d’accesso unico ad alta visibilità per il consumatore cinese.

Il progetto è inserito nell’ambito del Piano Straordinario per il Made in Italy nelle linee di intervento dedicate alla promozione dell’export digitale attraverso l’e-commerce.

L’ICE punta sul concetto di multicanalità per presidiare canali commerciali più evoluti affiancando alle normali attività per la promozione del Made in Italy nel mondo, il presidio della sfera digitale. Dal 2017 ha quindi strutturato un programma di attività fatto di accordi con e-tailer internazionali in grado di gestire il processo di accesso al mercato per le imprese italiane – come quello firmato a dicembre del 2017 con YOOX – partnership con marketplace internazionali ed esteri di primaria importanza, azioni di formazione per costruire le competenze digitali necessarie a confrontarsi sui mercati internazionali e strategie di comunicazione volte a incrementare la visibilità e il traffico verso i prodotti del Made in Italy.

La Cina è tra i mercati più promettenti per l’eCommerce: le vendite retail online sono stimate raggiungere un trend annuo di crescita (CAGR) del +33%1 nel periodo 2014-2021, superando i duemila miliardi di dollari dalla fine del prossimo anno. Una crescita esponenziale trainata dalla diffusione senza eguali di smartphone e acquisti da mobile e dal segmento dei Millennial (18-35 anni) che rappresentano oltre il 72% degli acquirenti di prodotti di fascia alta2. In Cina è possibile esportare attraverso il canale cross border gestendo la logistica direttamente dall’Italia, servendo un mercato in crescita (entro il 2020 oltre il 50% dei buyer digitali acquisterà cross-border3), e beneficiando di un regime agevolato rispetto alla presenza diretta sia in termini fiscali che di regolamentazione tecnica sul prodotto (labeling, registrazioni, autorizzazioni, etc.). Il cross-border può essere una strategia efficace per accedere al mercato cinese, infatti a differenza del consumatore occidentale, quello cinese attribuisce valore alla spedizione proveniente direttamente dall’Italia nonostante le tempistiche di consegna.

Ad oggi le aziende che hanno aderito al progetto sono oltre 80, provenienti dal settore moda (compresi accessori, calzature, pelletteria), cosmesi, home&design, lifestyle, agroalimentare e vini.