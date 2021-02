Da stamattina solo qualche migliaio di persone (intorno alle 7.000) è riuscito nell’impresa (sui circa 500 mila over 80 residenti in regione, l’11% della popolazione), per gli altri o c’è coda online, o il sito web proprio non è raggiungibile. Tutte le info sul servizio.

A partire dalle ore 12:00 di oggi doveva essere attivo il servizio di prenotazione online del vaccino anti Covid-19 per i cittadini di 80 anni di età e oltre residenti nel Lazio.

Il servizio della Regione consente sia di prenotare la prima che la seconda dose di vaccino, ma qualcosa non sembra andare per il verso giusto.

Prenotare il vaccino tra i disservizi

Da stamattina solo qualche migliaio di persone (intorno alle 7.000) è riuscito nell’impresa (sui circa 500 mila over 80 residenti in regione, l’11% della popolazione), per gli altri o c’è coda online, o il sito web proprio non è raggiungibile.

“Le prenotazioni in modalità online sul sito SaluteLazio.it per gli over 80 sono partite con un quarto d’ora di anticipo sull’orario previsto e sono 2.200 le prenotazioni eseguite nei primi 7 minuti. Un vero record”, ha reso noto l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

“Si ricorda che non si tratta di un ‘Click-Day’ poiché le prenotazioni si potranno effettuare per l’intero trimestre”, è specificato nel messaggio.

La situazione è quindi questa: i primi vaccini partiranno in base alle prenotazioni il prossimo 8 febbraio, ma in questo momento il sito è in tilt.

Già da stamattina l’avvio ufficiale delle prenotazioni era stato spostato dalle ore 09:00 alle ore 12:00, probabilmente per paura che qualche problema potesse rendere complicato il tutto. E di fatti qualcosa è andato storto a quanto pare.

Come funziona

Comunque, dalla Regione hanno fatto sapere che nel mentre il sistema sta continuando ad elaborare le richieste, per queste ore il sito sarà accessibile in rete solo ad intermittenza.

In generale, per prenotare la dose di vaccino è sufficiente il proprio codice fiscale.

La prenotazione per l’ultra ottantenne può essere fatta a suo nome anche dai famigliari.

Come ricordato dalle info generali disponibili sul sito della Regione: 72 ore prima dell’appuntamento verrà inviato un sms per ricordare data e luogo della somministrazione; esiste anche un numero per l’assistenza, che è lo 06.164.161.841, attivo dal 1° febbraio per l’assistenza telefonica alla prenotazione e per eventuali disdette (lun-ven dalle ore 7.30 alle 19.30 e sabato dalle 7.30 alle 13).

A disposizione delle persone con motivi accertati di non autosufficienza il Numero Verde 800 118 800 (attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle ore 20).

Al momento della prenotazione sarà possibile scegliere il luogo dove vaccinarsi, in base alla disponibilità. Sono 85 i punti vaccinali suddivisi in tutte le ASL in modo proporzionale alla popolazione e secondo una logica di prossimità.