L’intelligenza artificiale (AI) è oggi una delle tecnologie abilitanti centrali per il processo di trasformazione digitale che nel prossimo futuro definirà lo sviluppo di interi settori. Nella competizione tecnologica, Stati Uniti e Cina rappresentano sicuramente i Paesi più avanzati nell’utilizzo e nello sviluppo di tale tecnologia. In questo contesto, l’UE sta tentando di recuperare il gap, ponendo grande attenzione agli investimenti per lo sviluppo dell’AI e delineando il framework regolatorio. È del 21 aprile, infatti, la proposta di regolamento sull’AI da parte della Commissione Europea per perimetrare modalità e limiti di utilizzo della tecnologia.

Intelligenza artificiale, Italia e PNRR

L’intelligenza artificiale e, più in generale, la trasformazione digitale rappresentano alcuni dei punti chiave del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In quest’ambito, il Ministero dell’università e della ricerca, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale hanno istituito un gruppo di lavoro che avrà il compito di aggiornare la strategia nazionale sull’Intelligenza Artificiale e renderla coerente al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Gruppo di Lavoro, costituito da cinque esperte e quattro esperti, avrà una funzione consultiva e sottoporrà la strategia ai tre Ministri competenti.

Ne faranno parte: