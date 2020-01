Al via i contributi della Calabria Film Commission per gli autori del territorio

Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

Le finalità connesse a tali manifestazioni concernono la promozione, la visibilità e la valorizzazione di opere e autori calabresi, da realizzare nel territorio regionale, nazionale ed internazionale.

Soggetti beneficiari

Le richieste di contributo possono essere presentate, anche in forma associata, da enti privati, fondazioni, comitati e associazioni culturali e di categoria.

A di pena di inammissibilità, le iniziative per le quali si richiede il contributo devono

essere realizzate nel periodo fra il 1° aprile ed il 15 ottobre 2020; avere un costo totale non inferiore a euro 10.000, al netto degli apporti in servizi, nonché dei costi sostenuti da terzi.

Tipologia di interventi ammissibili

Sono ammissibili le spese nei limiti ivi indicati e che siano:

pertinenti e strettamente correlate all’iniziativa il beneficiario deve sostenere sul territorio della Regione Calabria una percentuale di spese rientranti tra le spese ammissibili pari almeno al 30% del contributo erogato.

Entità e forma dell’agevolazione

Le risorse disponibili ai fini del presente Avviso pubblico, per l’annualità 2019/2020, ammontano a complessivi €. 357.500,00.

Le tre categorie hanno massimali diversi di finanziamento in base alla natura del progetto:

Per la categoria Festival Cinematografico ovvero Festival Audiovisivo, il contributo in favore dei soggetti organizzatori sarà concesso fino ad un importo massimo di € 30.000,00 e comunque non superiore al 70% del costo complessivo dell’iniziativa.

Per la categoria Rassegna cinematografica ovvero Rassegna audiovisiva il contributo in favore dei soggetti organizzatori sarà concesso fino ad un importo massimo di € 15.000,00 e comunque non superiore al 70% del costo complessivo dell’iniziativa.

Per la categoria Premio cinematografico ovvero Premio audiovisivo il contributo in favore dei soggetti organizzatori sarà concesso fino ad un importo massimo di € 10.000,00 e comunque non superiore al 70% del costo complessivo dell’iniziativa.

Scadenza

La domanda può essere presentata dal 20 gennaio 2020 al 20 marzo 2020.