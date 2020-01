Lazio Cine-International, la Regione Lazio punta al Cinema internazionale

Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

La Regione Lazio intende promuovere:

il rafforzamento e il miglioramento della competitività delle imprese di produzione cinematografica e il relativo indotto, anche mediante una più intensa collaborazione con i produttori esteri;

una maggiore visibilità internazionale delle destinazioni turistiche del Lazio ed in particolare dei luoghi di pregio artistico e culturale oggi più marginali rispetto ad una domanda concentrata prevalentemente su Roma, e quindi la competitività del settore turistico.

Soggetti beneficiari

PMI e Coproduttori Indipendenti ovvero Produttori Indipendenti come definiti dalla Legge Cinema, operando, tra l’altro, prevalentemente nel settore di “Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi” (codice ATECO 2007 59.11), e titolari di diritti di sfruttamento dell’Opera, almeno per l’Italia.

Tipologia di interventi ammissibili

Sono agevolabili le Opere Audiovisive internazionali, ovvero:

Opera Cinematografica Realizzata in Coproduzione Internazionale e che quindi abbiano la Quota Italiana e la Quota Estera di Compartecipazione compatibile con quanto stabilito dall’Accordo di Coproduzione tra l’Italia e lo Stato estero in questione;

Opere Cinematografiche Realizzate in Regime di Coproduzione Internazionale o Opere Audiovisive di Produzione Internazionale e che quindi abbiano la Quota Italiana e la Quota Estera di Compartecipazione;

Opere Audiovisive diverse da quelle Cinematografiche a cui è riconosciuta la nazionalità italiana e che quindi abbiano sia la Quota Italiana e la Quota Estera di Compartecipazione pari almeno al 20%.

I costi ammissibili sono quelli sostenuti per la realizzazione della Opera Audiovisiva e somma delle:

Spese Ammissibili Dirette Territoriali;

Spese Ammissibili Dirette Extraterritoriali;

Spese Ammissibili di Procedura (premio di fidejussione per l’anticipo e costo del Revisore Legale per la certificazione con perizia giurata del rendiconto);

Costi Indiretti Forfettari calcolati nella misura del 15% dei costi per il personale compresi nelle Spese Dirette Ammissibili.

Entità e forma dell’agevolazione

L’Aiuto previsto dall’Avviso è un contributo a fondo perduto commisurato ai Costi Ammessi e quindi Sostenuti dal o dai Beneficiari per la realizzazione dell’Opera Audiovisiva agevolata.

L’importo massimo dell’Aiuto concedibile per ogni singola Opera Audiovisiva non può superare il 35% dei Costi Ammessi e l’importo di 640.000 Euro in valore assoluto.

Modalità di partecipazione

Domande dalle ore 12:00 del 15 gennaio 2020 e fino alle ore 18:00 del 13 febbraio 2020, salvo chiusura anticipata dello sportello.