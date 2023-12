Gli operatori dell’Associazione Italiana Internet Provider, costituita da oltre 60 operatori di telecomunicazioni leader nel segmento PMI nell’alta infrastrutturazione in fibra ottica nei servizi datacenter e cloud “made in Italy”, completano per primi un oscuramento anti-pirateria, realizzando a tempo record il software di interfacciamento al sistema “Piracy Shield” di AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, realizzato per procedere ad oscuramenti telematici tempestivi di siti di distribuzione illegale di contenuti live, sportivi e non, protetti da diritto d’autore, come previsto dalla delibera n. 189/23/CONS che ha modificato, integrandolo, il Regolamento per la tutela del diritto d’autore on line (delibera n. 680/13/CONS).

Come funziona il software?

Il software sviluppato è totalmente automatico, e si interfaccia direttamente via API al sistema Piracy Shield, effettuando i filtraggi sempre entro i 30 minuti dalla pubblicazione di un ticket di oscuramento da parte dei detentori dei diritti; ogni associato AIIP avrà a disposizione gratuitamente il programma sviluppato, permettendo una rapidissima implementazione dei sistemi di oscuramento lato operatori, prevista entro il 31 Gennaio 2024 (delibera n. 321/23/CONS).

“In analogia a quanto fatto con il Parental Control, l’Associazione è sempre proattiva e costruttiva sia nei confronti dell’Autorità, fornendo contributi pertinenti e competenti in tema di sicurezza informatica, funzionalità e affidabilità delle piattaforme software, sia nei confronti dei propri associati, producendo consulenze e software per mantenere gli operatori associati sempre conformi alle necessità regolamentari del mercato delle telecomunicazioni italiane”, spiega il presidente di AIIP Giovanni Zorzoni, aggiungendo “l’interlocuzione all’interno del Tavolo antipirateria è stata estremamente proficua, e mi preme evidenziare l’ottima sintesi ottenuta con i soggetti partecipanti, dai colleghi operatori, in particolare WindTre e TIM, fino ai molteplici detentori dei diritti e rappresentanti della Lega Serie A”.

Il vicepresidente di AIIP, Giuliano Peritore, aggiunge: “La collaborazione responsabile fra Istituzioni, titolari dei diritti d’autore e operatori ha permesso di raggiungere in tempi estremamente contenuti gli obiettivi prefissati, sostenuti con grande impegno del Commissario Massimiliano Capitanio. Per AIIP il rispetto delle leggi vigenti, e nello specifico del diritto d’autore, nonché il mantenimento del buon funzionamento della rete Internet, sono principi entrambi imprescindibili che è necessario rendere sempre compatibili. È anche da rimarcare il lavoro eccellente a tutela della sicurezza informatica, esigenza rimarcata fin dagli inizi dall’Associazione, con la collaborazione dell’ACN, cui va un doveroso ringraziamento per il prezioso contributo”.

Giovedì 21 l’associazione ha convocato una riunione tra gli associati per illustrare gli ultimi aggiornamenti sul lavoro svolto sia nei tavoli con l’Autorità, sia rispetto l’implementazione software realizzata che sarà resa disponibile ad ogni associato in forma open source.