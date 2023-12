Dalla collaborazione fra Bosch e Càbolo è nato “Bosch Dicentis Hybrid Meetings & Cabolo Multimedia”, il nuovo sistema di conferenze di Bosch che riunisce in sé il meglio del mondo fisico e di quello virtuale. Siamo stati alla presentazione.

Cabolo Multimedia è il sistema di verbalizzazione, traduzione e sottotitolazione automatica, dove audio, video e testo danno vita, in tempo reale, a un prodotto frutto dell’Intelligenza Artificiale di Càbolo, la soluzione progettata e brevettata da Cedat 85, azienda italiana impegnata da oltre 35 anni nella fornitura di contenuti provenienti dal parlato.

“Senza bisogno di connessione a Internet, Càbolo può registrare, trascrivere e tradurre automaticamente, in tempo reale e in modo protetto, il parlato delle riunioni nella massima riservatezza, mantenendo le conversazioni crittografate e archiviate in modo sicuro”, si legge in una nota. Il sistema Dicentis, combinato con la soluzione di AI di Càbolo consente di visualizzare la trascrizione e la traduzione automatica in forma di sottotitoli nel display del Conference System di Bosch, offrendo non soltanto la diffusione sonora, ma anche la traduzione in tempo reale del parlato, con sottotitolazioni di chi sta in video conferenza “garantendo la medesima fruibilità e lo stesso livello di interazione sia per coloro che si trovano in aula, sia per chi è collegato da remoto”.