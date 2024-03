AI generativa, cresce la spesa in Europa

Gli investimenti in soluzioni di Artificial Intelligence (AI), anche generativa, potrebbero raggiungere in Europa i 47,6 miliardi di dollari entro la fine dell’anno in corso. È quanto stimato dal capitolo europeo del report “Worldwide AI and Generative AI Spending Guide (v1 2024)” di IDC, in cui si attende per il vecchio continente un tasso di crescita medio annuo (Cagr) pari a +33,7% fino al 2027.

L’Europa vale complessivamente un quinto del mercato mondiale dell’AI, mentre al suo interno la quota di spesa dedicata all’AI generativa rappresenterà il 10% del totale per l’anno in corso, per superare il 25% entro il 2027.

Il segmento più rilevante, secondo lo studio, è l’area software, che potrebbe presentare entro fine periodo un tasso di crescita molto rapido, superiore a quello dell’hardware e i servizi messi assieme.

Nei prossimi 24 mesi si attende che almeno un’azienda su tre abbia utilizzato, o preveda di farlo, soluzioni di IA.

Tanti i vantaggi, ma tempi lunghi

I vantaggi di questa tecnologia sono noti a tutti, ma per sfruttarli a pieno si richiede una pianificazione a lungo termine. In poche parole, ci vuole del tempo, secondo gli studiosi: “Nonostante siano chiari i vantaggi dell’IA, il suo impiego e sviluppo richiede tempi lunghi e allo stesso tempo che le imprese dispongano di un piano flessibile per integrare”, ha spiegato Carla La Croce, research manager, Customer Insights and Analysis, di IDC.

La spesa maggiore si concentra nei settori bancario/finanziario, vendita al dettaglio, servizi software/informativi, rappresentando più di un terzo del totale.

Cresce l’utilizzo dell’IA nei settori della sicurezza informatica e delle attività antifrode, ma anche in quello dello sviluppo di sistemi di prevenzione e intelligence.

Nel segmento delle vendite al dettaglio, invece, di particolare interesse è l’attenzione verso l’AI generativa per le possibili future applicazioni dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) soprattutto nel marketing e nel coinvolgimento di partner e clienti.