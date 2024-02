L'Ufficio, che opererà sotto la direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, ha il compito di sviluppare le competenze e le capacità dell'Unione nel campo dell'Ia e di contribuire all'attuazione delle norme in materia in una struttura centralizzata.

L’Europa accelera sull’adozione dell’IA a livello comunitario

Prende vita il nuovo ufficio dell’Unione europea che raccoglierà tutte le competenze generali in materia di intelligenza artificiale (IA), con diversi compiti e funzioni di base, tra cui il supporto tecnico, legale, amministrativo e giuridico all’attuazione della legge europea sull’IA, promuovendo una tecnologia che risulti accessibile, affidabile e sicura, anche a livello di cooperazione internazionale.

L’ufficio in questione è istituito all’interno della Commissione europea, con più responsabilità oltre l’attuazione dell’AI Act, ad esempio aiuto e consulenza per i singoli Stati membri nello sviluppo di soluzioni conformi al regolamento, o nell’applicazione delle soluzioni di IA per scopi generali, ma anche richiedere informazioni e documenti ai fornitori dei vari modelli.

Dovrà inoltre sviluppare strumenti, metodologie e benchmark per valutare la capacità e la portata dei modelli di IA adottati, evidenziando e classificando anche i possibili rischi, ed elaborare codici di condotta per definire regole chiare ed efficaci assieme alla comunità degli sviluppatori e alla comunità scientifica nel suo insieme.

Non ultimo, l’ufficio europeo per l’IA dovrà indagare su ogni possibile tipo di violazione del regolamento generale, compreso il compito di valutare le capacità dei modelli ed eventuali richieste di intervento ai fornitori.

Dalle competenze alle opportunità di lavoro

A livello istituzionale, l’unità lavorerà a stretto contatto con il Comitato europeo per l’intelligenza artificiale, formato da rappresentanti degli Stati membri, e con il Centro europeo per la trasparenza algoritmica (ECAT) della Commissione.

Per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale è inoltre fondamentale offrire livelli di consulenza scientifica e tecnologica adeguati alla sfida, quindi dalle best practice ai sandbox, dai test nel mondo reale al supporto per lo sviluppo di progetti di adozione dell’IA, fino ai programmi di formazione per l’acquisizione delle necessarie competenze.

La nascita di questo ufficio significherà, infine, anche nuove opportunità di lavoro. La ricerca di figure professionali inizierà nelle prossime settimane, sia tecniche, sia legali o di carattere amministrativo.

Per mettersi in contatto con l’Ufficio europeo epr l’IA la Commissione europea segnala i seguenti canali: CNECT-AIOFFICE@ec.europa.eu per domande generali e CNECT-AIOFFICE-RECRUITMENT@ec.europa.eu per domande relative a opportunità di lavoro.