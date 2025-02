Ars Artificialis: una rubrica a cura di Nicola Grandis. Parlare e dialogare sulla migliore approssimazione di Arte Artificiale realizzata sin qui dall’uomo, quella che comunemente viene definita Intelligenza Artificiale. Per leggere tutti gli articoli clicca qui.

Lunedì 17 Febbraio alle 13.35 abbiamo aperto la Public Beta di Vitruvian-1-M, 14B di hyperparameters, 8GB di VRam.



In 48 ore Vitruvian ha interagito con quasi 100.000 utenti e risposto a circa 10MLN di domande, il tutto con risorse hardware estremamente limitate.



Lo ricordate ChatGPT-1 del 30/11/2022? Qualcuno ricorda quanto fosse imbarazzante, quante volte fosse impossibile accedere? e che risposte strambe?



Ecco, ASC27, un’azienda italiana ha pubblicato un modello #AI su larga scala, accessibile da web e gratuito. Non un “LLama mascherato”, ma un modello di reasoning che a breve sarà disponibile per essere installato su Notebook, Workstation e Servers di aziende e PA, oltre che essere disponibile cloud per accesso API. Un modello così leggero da risultare anche il più economico del pianeta.



E sono stati questi giorni entusiasmanti!



👉 ricevere complimenti ed attestati di stima da studenti, professionisti, dirigenti, CEO è stata una grossa carica di energia.



👉 leggere utenti che hanno paragonato i risultati ottenuti da Vitruvian e ChatGPT e complimentarsi per le volte in cui Vitruvian ha superato in task complessi il fratellone è stato avvincente.



👉 certo, notare qualcuno che ha scritto “Ma ChatGPT è meglio”, noi lo abbiamo interpretato come “Ho appena visto un miracolo accadere in terra”. Per un 14B, essere “testato contro GPT” significa ONORE 😁



Per ogni GPU che usa Vitruvian, a ChatGPT ne servono 10.000. Se fossero alberi, Vitruvian sarebbe un cespuglio sulla spiaggia, ChatGPT sarebbe alto dal mare ad oltre l’Everest. Perciò, quando anche una risposta di V1 non fosse “eccelsa”, paragonata alle risorse che sta utilizzando ed ai vantaggi che una tecnologia così compatta può offrire, ci fa uscire per le strade con i clacson e le bandiere dell’Italia!



Perché è importante:

👉 perché lo allinea un’azienda italiana, non un’altra che potrebbe avere ragioni e cultura diverse dalle nostre



👉 perché a breve, Vitruvian, lo potrete avere sui vostri server e sui vostri notebook. V1 azzera i problemi di GDPR e Privacy perché semplicemente i dati non usciranno dal perimetro dell’organizzazione



👉 perché un’azienda italiana potrà creare il Vitruvian per la Sanità, quello per la Giurisprudenza, quello per lo Sport, quello da mettere sulle auto … secondo i nostri regolamenti e le esigenze di un intero Paese



C’è di meglio? Si, c’è, con la stessa logica lo potrà fare anche per tutta l’Europa, o per chiunque ne abbia bisogno. Sentiamo parlare di “dazi”, di “guerre”, di molte cose che accadono nel mondo. Avere un modello come Vitruvian in Italia, non è solo importante, è fondamentale.



Siamo italiani, europei. Dal punto di vista di CN e US non siamo nemmeno “un mercato”, tanto che i modelli più avanzati le US hanno deciso direttamente di non farceli nemmeno vedere, se non tramite VPN.



Ricordate il day #1 di ChatGPT? Ecco, di Vitruvian avete visto ancora solo il muso uscire dal garage, ci apprestiamo al giro di formazione.

