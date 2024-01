Il Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha condotto uno studio che sottolinea come l'intelligenza artificiale attualmente non sia in grado di sostituire la maggioranza dei lavori in modo economicamente vantaggioso.

Nel dibattito sull’intelligenza artificiale e la sua presunta capacità di causare la perdita di posti di lavoro, uno studio condotto dal Massachusetts Institute of Technology (MIT) getta nuova luce sull’argomento.

L’istituto ha svelato che, almeno per ora, l’intelligenza artificiale non è in grado di sostituire la maggior parte dei posti di lavoro in modo economicamente efficiente.

Negli ultimi tempi, il dibattito sull’automazione da parte dell’intelligenza artificiale e la possibile perdita di posti di lavoro umani hanno guadagnato molta attenzione. Questo interesse è cresciuto notevolmente dopo il rilascio di ChatGPT da parte di OpenAI.

Il timore che “le macchine rubino i nostri lavori” è comune in epoche di rapida evoluzione tecnologica. Questa preoccupazione si è nuovamente manifestata con la creazione di modelli linguistici di grandi dimensioni, come sottolineato nel rapporto intitolato “Oltre l’Esposizione all’IA” pubblicato dai ricercatori del MIT.

In uno degli studi più approfonditi mirati a valutare la fattibilità dell’automazione da parte dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, i ricercatori del MIT hanno analizzato attentamente il rapporto costo-efficienza dell’automazione di varie attività negli Stati Uniti.

Il rapporto del MIT ha rilevato che solo il 3% dei compiti assistiti visivamente può essere automatizzato in modo economicamente vantaggioso oggi, ma questa percentuale potrebbe salire al 40% entro il 2030 se i costi dei dati diminuiscono e la precisione migliora.

La visione artificiale, un campo dell’IA che consente alle macchine di interpretare informazioni da immagini digitali, è più favorevole in settori come il commercio al dettaglio, il trasporto e la logistica, ma anche applicabile nel contesto sanitario.

MIT: “Non accadrà immediatamente”

“In molti casi, gli esseri umani sono il modo più conveniente e attraente dal punto di vista economico per svolgere il lavoro in questo momento”, ha dichiarato Neil Thompson, uno degli autori dello studio e direttore del progetto di ricerca sulle tecnologie future presso il Computer Science and AI Lab del MIT, in un’intervista a CNN.

“Quello che stiamo vedendo è che, sebbene ci sia molto potenziale per l’IA nel sostituire compiti, ciò non accadrà immediatamente”, ha aggiunto Thompson, sottolineando che, nonostante tutti i titoli che parlano di robot che prendono posti di lavoro, “è davvero importante pensare all’economia dell’effettiva implementazione di questi sistemi”.

Nello studio, Thompson e il suo team hanno analizzato la maggior parte dei lavori che sono stati precedentemente identificati come “esposti” all’IA, o a rischio di essere persi a causa dell’IA, specialmente nel campo della visione artificiale. I ricercatori hanno quindi esaminato gli stipendi pagati ai lavoratori che attualmente svolgono questi lavori e hanno calcolato quanto potrebbe costare introdurre uno strumento automatizzato al loro posto.

Ad esempio, un dipendente di un negozio potrebbe attualmente essere responsabile di controllare visivamente l’inventario o garantire che i prezzi indicati in tutto il negozio per determinate merci siano corretti. Una macchina addestrata nella visione artificiale potrebbe tecnicamente svolgere questo lavoro, ha osservato Thompson, ma in questa fase sarebbe ancora più conveniente dal punto di vista economico per un datore di lavoro pagare un lavoratore umano per farlo.

L’interferenza dell’IA nei posti di lavoro sarà probabilmente più graduale che improvvisa. Ciò potrebbe significare che i responsabili delle politiche, i datori di lavoro e persino i lavoratori stessi possono iniziare a prepararsi e adattarsi al meglio a questi cambiamenti imminenti.

FMI: “L’IA cambierà il 40% dei posti di lavoro in tutto il mondo”

Proprio la scorsa settimana dal Forum di Davos in Svizzera, il Fondo Monetario Internazionale ha avvertito che quasi il 40% dei posti di lavoro a livello globale potrebbe essere influenzato dall’ascesa dell’IA e che questa tendenza probabilmente approfondirà le disuguaglianze esistenti.

In un post sul blog della scorsa settimana, in cui ha messo in guardia sui loro ultimi dati, la direttrice generale del FMI, Kristalina Georgieva, ha chiesto ai governi di lavorare per istituire reti di sicurezza sociale e programmi di riqualificazione per contrastare gli impatti dell’interferenza dell’IA.

“Lo studio ci dà la possibilità di iniziare a essere un po’ più quantitativi su quanto rapidamente ci aspettiamo che avvenga il dislocamento dei lavoratori”, ha detto Thompson. “E ciò consentirà alle persone di iniziare a pianificare in modo molto più concreto la riqualificazione che deve essere fatta”.