I senatori francesi hanno criticato la posizione del governo nei negoziati sull’AI Act, in particolare la mancanza di protezione del diritto d’autore e l’influenza di un lobbista con presunti conflitti di interessi, l’ex segretario di Stato digitale Cédric O.

I senatori francesi hanno criticato la posizione del governo nei negoziati sull’AI Act, in particolare la mancanza di protezione del diritto d’autore e l’influenza di un lobbista con presunti conflitti di interessi, l’ex segretario di Stato digitale Cédric O. Lo riporta Euractiv, ricostruendo la posizione francese durante i negoziati per giungere ad un accordo sull’AI Act. L’accordo sul regolamento è giunto dopo diverse ore di dibattito lo scorso 9 dicembre.

Leggi anche: AI Act, Macron ‘preoccupato’ critica la regolamentazione europea: ‘Può bloccare l’innovazione’

Question time

L’AI Act della Ue è destinato a diventare la prima regolamentazione al mondo sull’intelligenza artificiale. Dall’emergere di modelli di intelligenza artificiale, come GPT-4, utilizzato dal sistema di intelligenza artificiale ChatGPT, i politici europei hanno lavorato per regolamentare questi potenti modelli “di base”.

“Sappiamo che Cédric O e Mistral hanno influenzato la posizione del governo francese riguardo al disegno di legge di regolamentazione dell’IA della Commissione europea, cercando di indebolirlo”, ha dichiarato mercoledì Catherine Morin-Desailly, senatrice centrista durante il question time al governo (20 dicembre).

“La stampa ha riferito dello spettacolare arricchimento dell’ex ministro del digitale Cédric O. È entrato nella società Mistral, dove sono ben rappresentati gli interessi delle aziende e dei fondi d’investimento americani. Questa operazione finanziaria sta provocando uno shock all’interno del Comitato intergovernativo sull’intelligenza artificiale da lei istituito, signora Primo Ministro”, ha continuato.

La difesa del governo

Le accuse sono state smentite con veemenza dall’attuale ministro del Digitale Jean-Noël Barrot: “È l’Alta Autorità per la trasparenza nella vita pubblica che garantisce l’assenza di conflitti di interessi tra gli ex membri del governo”.

Inoltre, Barrot ha negato le accuse secondo cui la Francia sarebbe stata portavoce degli interessi privati, sostenendo che il governo: “ha ascoltato tutte le parti interessate come è consuetudine e ha fatto affidamento esclusivamente sull’interesse generale come principio guida”.

Ma secondo il quotidiano francese Capital, O ha acquistato azioni tramite la sua agenzia di consulenza in Mistral AI. Il capitale rivelato da O ha investito 176,1 euro, che ora è valutato a 23 milioni di euro, grazie all’ultimo round di investimenti della società a dicembre.

Accusa di conflitto di interessi

Inoltre, da settembre O è membro del comitato sull’intelligenza artificiale generativa per consigliare il governo sulla sua posizione nei confronti dell’intelligenza artificiale.

“Il fatto che l’Alta Autorità abbia chiesto a Cédric O di dichiarare tutte le sue partecipazioni nel settore tecnologico solleva interrogativi sulla sua partecipazione in Mistral e, di conseguenza, all’interno del Comitato per l’Intelligenza Artificiale Generativa. La questione dell’etica di Cédric O deve essere sollevata e risolta una volta per tutte”, ha risposto a Euractiv il deputato centrista Philippe Latombe.

“O non ha dichiarato Mistral AI all’Alta Autorità per la Trasparenza nella Vita Pubblica. Tuttavia, era già stato avvertito [dall’Alta Autorità] che non avrebbe dovuto essere assunto da Atos o da altre società tecnologiche. I fatti sono così gravi che è stato denunciato dallo stesso commissario Breton, il quale ha affermato che era tutt’altro che nell’interesse pubblico”, ha concluso Morin-Desailly.

Cédric O non ha voluto rispondere alla richiesta di commenti di Euractiv.