La videointervista a Davide Rota, AD Linkem, sui primi risultati della partnership tecnologica tra Linkem e l'azienda agricola Maccarese SpA, che utilizza le tecnologie di precisione, sensori IoT e immagini satellitari, messe in campo dall'operatore 5G specializzato nel settore della banda ultralarga wireless.

La videointervista a Davide Rota, AD Linkem, in occasione della presentazione dei primi risultati della partnership tecnologica tra Linkem e l’azienda agricola Maccarese SpA, che utilizza le tecnologie di precisione, sensori IoT e immagini satellitari, messe in campo dall’operatore 5G specializzato in Italia nel settore della banda ultralarga wireless.