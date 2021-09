Presentati i benefici in termini di efficacia e di sostenibilità grazie alle tecnologie di precisione, sensori IoT e immagini satellitari, messe in campo da Linkem per l’azienda agricola 'Maccarese', tra le più grandi d’Italia.

Abbiamo visto e toccato con mano l’Agricoltura 4.0 nell’azienda di Maccarese SpA, a Fiumicino, tra le più grandi a livello nazionale con i suoi 3.200 ettari coltivati.

Agricoltura 4.0, i vantaggi con le tecnologie di Linkem

Pianificazione 4.0 dell’irrigazione del mais

Gestione smart della fertirrigazione sul mandorlo

Gestione smart della difesa del mandorlo

Questi sono i 3 principali vantaggi di cui l’azienda agricola sta beneficiando grazie all’utilizzo delle tecnologie di precisione, sensori IoT e immagini satellitari, messe in campo da Linkem attraverso la piattaforma dedicata Linkem4Farm.

I primi risultati della partnership tecnologica sono stati presentati oggi al Castello San Giorgio di Maccarese. “Grazie all’accordo con Linkem e agli investimenti nell’agricoltura di precisione”, ha spiegato l‘amministratore di Maccarese SpA Claudio Destro, “andiamo nella direzione di una riduzione e gestione ottimale dei consumi idrici che rientra nella nostra politica di mitigazione degli impatti ambientali“.

Davide Rota, AD di Linkem: “Qui c’è il futuro delle telecomunicazioni”

“Qui c’è il futuro delle telecomunicazioni”, ha detto Davide Rota, AD di Linkem, nel suo intervento, “perché”, ha spiegato, “quello dell’agricoltura è tra i settori più importanti per il rilancio dell’economia”. “Il binomio agricoltura e tecnologie di frontiera”, ha aggiunto, “offre tanti vantaggi: per i cittadini, l’occupazione, l’ambiente e per sviluppare nuovi modelli di business: il mercato dell’agrifood tech è in forte ascesa”. “Ben venga”, ha concluso l’AD di Linkem, “una parte dei fondi del PNRR per l’agricoltura 4.0”.

La piattaforma Linkem4Farm

Partendo da Linkem4Farm, servizio sviluppato in partnership con le tech company specializzate Farm Technologies e xFarm e lanciata sul mercato a febbraio 2021, Linkem ha sviluppato una soluzione ad hoc per la Maccarese. La personalizzazione del servizioLinkem4Farm sulla base delle specifiche esigenze dell’Azienda ha consentito alla Maccarese S.p.A. di pianificare con ancora maggior precisione gli interventi di irrigazione del mais, grazie soprattutto alle indicazioni fornite dall’algoritmo proprietario del consiglio irriguo, sviluppato e affinato nel tempo dalla nostra startup per differenti colture, e ai dati analizzati dai sensori IoT installati in campo per il supporto decisionale in campo.

L’utilizzo degli indici agronomici calcolati dalle immagini satellitari ha inoltre permesso un innovativo monitoraggio digitale del mandorleto e anche un monitoraggio da remoto dei possibili stress colturali nel corso della stagione.