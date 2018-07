8 dei 76 candidati per la selezione del Dg dell’AgID non hanno espresso il consenso alla pubblicazione del nome. Tale diritto è previsto dal bando, ma questi omissis stonano in una procedura presentata all’insegna della trasparenza. Tra i 68 nominativi online c’è anche Simone Piunno, del Team Digitale guidato da Diego Piacentini.

La procedura di selezione per la nomina del direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) è stata presentata all’insegna della trasparenza, per cui stona leggere solo 68 nomi delle 76 persone che hanno presentato la propria candidatura. Infatti in otto non hanno espresso il consenso alla pubblicazione del nominativo. Tale diritto è previsto dalle regole stabilite dal bando: ‘… il candidato deve fornire l’assenso alla pubblicazione del proprio nominativo, quale candidato alla selezione, sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica’.

Ma essendo un bando pubblico, pubblica e completa deve essere anche la lista dei candidati? Dal nostro punto di vista sì, perché l’opinione pubblica può certamente, come ha dimostrato attraverso la Rete in tante altre occasioni di nomine istituzionali, fornire un aiuto ulteriore all’apposita Commissione, costituita da tre esperti, e nominata, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, con il compito di valutare i curricula e sostenere colloqui di gruppo con al massimo 10 candidati. Tra i 76 che hanno inviato il Cv ci sono anche due dirigenti di AgID, Daniela Maria Intravaia e Francesco Pirro, e Simone Piunno, il CTO che lavora nel Team digitale guidato da Diego Piacentini. Lo step successivo è fornire una rosa di tre nomi per procedere all’audizione di persona. Infine sarà il Governo M5S-Lega, nella persona del Ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno, a scegliere il nuovo direttore generale dell’AgID.

Il bando per la selezione e la nomina del nuovo Dg è stato pubblicato sul sito della Funzione Pubblica, e i requisiti parlano chiaro: si cerca un candidato con comprovata qualificazione professionale nel settore ICT, con almeno 5 anni di esperienza; un manager in grado di gestire team eterogenei; un conoscitore del Cad (Codice dell’amministrazione digitale). Un conoscitore di progettazione, realizzazione e implementazione di piattaforme digitali che abbia un’ottima conoscenza dell’inglese.

Un profilo ideale per uno che già ricopre il ruolo di dirigente nella Pa e che rispecchia anche quello di Diego Piacentini, ma il nome del commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale non è tra i 68 pubblicati sul sito del ministero e, a quanto risulta a Key4biz, neanche tra gli 8 che hanno preferito non accendere i riflettori sui loro profili.

Piacentini è pronto ad uscire di scena?

A settembre 2016, quando ha accettato l’incarico da Matteo Renzi, Diego Piacentini ha detto a Mario Calabresi direttore di Repubblica “Regalo due anni all’Italia per portarla nella modernità e farvi dimenticare i certificati”; ora, quasi a fine mandato (scade il 16 settembre prossimo) il Senior Vice President di Amazon.com, in aspettativa, a domanda diretta “Ritorni in Amazon a settembre”, rivoltagli il 26 giugno scorso alla Camera dei Deputati in occasione dell’Internet Day (video minuto 3:19:00), ha risposto secco: “Mi manca ancora un ottavo del mio mandato, per cui sono concentrato su questa restante parte”.

Una frase che dà vita a possibili nuovi scenari. Diego Piacentini potrebbe essere confermato dal Governo giallo-verde nel ruolo di commissario per l’attuazione dell’Agenda Digitale? E poter anche dialogare con un uomo fidato, come è Simone Piunno, perché nel suo Team Digitale, a capo dell’Agenzia per l’Italia Digitale?

Di sicuro il nuovo Dg di AgID dovrà essere in grado di dar vita a una Pa digitale, secondo le tre linee guida della ministra Bongiorno: “Ragionevole, inclusiva e credibile”.

L’elenco dei 68 candidati alla selezione di DG di AgID. 8 non hanno espresso il consenso alla pubblicazione del nominativo. Tale diritto è previsto dalle regole stabilite dal bando.