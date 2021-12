Agcom piange la scomparsa del commissario Enrico Mandelli

Il 10 dicembre è venuto a mancare il commissario Agcom Enrico Mandelli. Era stato eletto dal Parlamento nell’estate del 2020.

“La scomparsa di Enrico Mandelli – ha dichiarato il presidente dell’AGCOM Giacomo Lasorella – priva il Consiglio di un serio professionista e di un rigoroso amministratore apprezzato e stimato da tutta l’Autorità. A me, come a tutti noi – ha proseguito Lasorella – mancherà anche una persona seria e riflessiva che in questo anno di frequentazione era divenuto un amico”.

Nato 59 anni fa ad Ovada, Enrico Mandelli è stato giornalista professionista ed ha operato per circa un trentennio nel settore audiovisivo, ricoprendo importanti incarichi in primarie aziende fornitrici di contenuti ed infrastrutture radio-televisive e nelle Associazioni di categoria più rappresentative, tra cui la Federazione Radio Televisioni – FRT.

“Tutti i componenti del Consiglio, assieme alla Segretaria Generale e a tutti i dipendenti, profondamente colpiti dalla inattesa notizia sono vicini alla famiglia, ricordandone le doti umane e professionali”, spiega in una nota l’Autorità.