La proroga di due mesi del Consiglio dell’Agcom sarà con ogni probabilità all’ordine del giorno del prossimo Consiglio del Ministri, in programma giovedì pomeriggio.

“Il presidente e i componenti del consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque per non oltre ulteriori 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

La proroga è prevista dalla bozza di decreto legge – di cui Public Policy e Ansa hanno preso visione – che trasferisce alcune competenze ministeriali, in discussione nel Cdm di giovedì pomeriggio.

Il consiglio resterà così in carica almeno fino a fine novembre, dal momento che l’attuale proroga scade il 27 settembre.

L’elezione dei quattro Commissari Agcom spetta al Parlamento, mentre il presidente dell’Authority viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, d’intesa con il Ministro dello Sviluppo Economico, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti.