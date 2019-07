Agcom, il 19 luglio a Roma la terza edizione del Premio ‘Antonio Preto’

Sarà assegnato il prossimo 19 luglio a Roma, nel corso del Convegno “Infrastrutture, Accesso e Informazione nella Società Digitale” presso il Centro di Produzione Rai in Via Teulada 66, il Premio AGCOM–IIC per lo sviluppo della cultura delle comunicazioni intitolato ad Antonio Preto, Commissario Agcom prematuramente scomparso nel 2016. Arrivato alla terza edizione, il premio istituito dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dal Chapter Italiano dell’International Institute of Communications, è destinato a personalità che si sono particolarmente distinte per il loro contributo allo sviluppo della cultura delle comunicazioni, e a giovani studiosi premiati, attraverso borse di studio, per i loro lavori scientifici e il profilo curriculare.

La cerimonia di premiazione, introdotta dal Commissario Agcom Mario Morcellini, avverrà alla presenza del Presidente della Giuria, Enzo Cheli e della signora Alessandra Gonzo Preto.

L’agenda del Convegno ‘Infrastrutture, Accesso e Informazione nella Società Digitale’

H. 8.30 Registrazione e welcome coffee

H. 9.00 Saluti istituzionali

Marcello Foa , Presidente Rai

, Presidente Rai Angelo Marcello Cardani , Presidente AGCOM

, Presidente AGCOM

Augusto Preta, Presidente IIC Italia

Keynote Speech di Sabino Cassese “Modi di formazione dell’opinione pubblica nell’epoca del digitale”

Sessione 1. Democrazia digitale, consolidamento nei media, informazione e fake news

Tavola rotonda. Presiede: Antonio Nicita – Commissario AGCOM

Interventi:

Giuseppe Abbamonte, Direttore Media Policy Commissione Europea

Direttore Media Policy Commissione Europea Alessandro Araimo , AD Discovery Italia

, AD Discovery Italia Andrea Castellari , AD Viacom

, AD Viacom Luca Colombo , Country Manager Facebook

, Country Manager Facebook Fedele Confalonieri , Presidente Mediaset

, Presidente Mediaset Fabrizio Salini, AD Rai

Sessione 2. Il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche e l’impatto sul mercato:

infrastrutture e servizi nella Gigabit Society

Sessione realizzata in collaborazione con il Chapter Europeo dell’IIC, in occasione dei 50 anni dell’International Institute of Communications

Relazione introduttiva: Roberto Viola, Direttore Generale DG CONNECT, Commissione Europea

Tavola rotonda. Presiede: Francesco Liberatore, Chairman IIC Europe Chapter

Interventi:

Alberto Calcagno , AD Fastweb

, AD Fastweb Luigi Gubitosi, AD TIM

AD TIM Pietro Guindani , Presidente Vodafone Italia

, Presidente Vodafone Italia Jeffrey Hedberg, AD Wind Tre

AD Wind Tre Elisabetta Ripa , AD Open Fiber

, AD Open Fiber Fabio Vaccarono, Managing Director Google Italia

Cerimonia di Premiazione – Premio Antonio Preto

Introduzione: Mario Morcellini – Commissario AGCOM

Proclamazione dei vincitori e consegna dei premi alla presenza del Presidente della Giuria, Enzo Cheli e della signora Alessandra Gonzo Preto.

I giornalisti potranno accreditarsi all’evento inviando una mail a stampa@agcom.it entro il giorno 18 luglio 2019.