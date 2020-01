Agcom, abbonamenti trappola sullo smartphone stop anche via SMS

L’Agcom ha avviato un nuovo servizio che permette di cancellare servizi a pagamento indesiderati ma soltanto entro sei ore dall’attivazione con un semplice messaggino.

Basta quindi un messaggino per cancellare servizi a pagamento che l’utente nella maggior parte dei casi ha attivato per errore, cliccando inavvertitamente sul punto sbagliato del display per l’attivazione di servizi succhiasoldi come ad esempio l’oroscopo, news aggiuntive o altri abbonamenti che di norma vanno rinnovati settimanalmente.

Basta un SMS contro gli abbonamenti trappola

Basta un SMS per annullare il servizio premium appena sottoscritto come diritto di ripensamento. Un vero e proprio periodo di prova, che dura sei ore.

Il nuovo servizio Agcom per il “diritto di ripensamento per i servizi in abbonamento” permette di disattivare il servizio e di riaccreditare all’utente l’importo addebitato dal gestore.

Come funziona

La novità sta nella possibilità di inviare l’SMS con il testo “ANNULLA” al numero che deve essere indicato dal gestore nel messaggio di attivazione del servizio. Finora, era possibil eannullare il servizio indesiderato chiamando il numero verde 800.44.22.99 attivo h24, 7 giorni su 7 entro 6 ore dalla ricezione del primo messaggio di attivazione del servizio in abbonamento.

Servizio Agcom

Anche per l’invio dell’SMS di annullamento e riaccredito non possono passare oltre 6 ore dall’attivazione del servizio.

Tuttavia, i servizi in abbonamento restano comunque disattivabili anche al di fuori del periodo di ripensamento chiamando il numero verde 800.44.22.9. In questo caso però, se si sforano le sei ore di tempo, non ci sarà il riaccredito della somma versata.