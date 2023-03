Il nuovo appuntamento di After, il festival dedicato alla cultura digitale, si terrà a Castenaso (BO), presso la Biblioteca Comunale Casa Bondi e il Palazzo Comunale, dalle ore 10.00 alle ore 21.00.



Diversi gli eventi che si svolgeranno durante l’intera giornata.



Il programma inizia la mattina con il Laboratorio per ragazzi Citizer Science in action: Citizen science e Gaming per la sostenibilità ambientale, mentre a partire dalle 10 sarà possibile partecipare al laboratorio “Emozioni Digitali. Cosa ci blocca e cosa ci motiva nell’approccio al digitale?“, guidato da Lepida.



Nel pomeriggio il Workshop “La mappa digitale per le donne: il crowdmapping“, ovvero come definire una mappa rappresentativa del territorio e dei luoghi dal punto di vista della vita e dei bisogni delle donne del Comune di Castenaso e a seguire due eventi in contemporanea: “Citizer Science. Indicazioni e best practice per l’Emilia-Romagna” e “Idee per un abitare inclusivo. Il digitale a supporto di un vivere accogliente” dedicato alle opportunità abitative per i soggetti fragili grazie alle nuove tecnologie, a cui Lepida contribuirà condividendo la propria esperienza nell’utilizzo dell’Internet of Things nel sociale, per garantire l’abitare sicuro e monitorare situazioni di potenziale rischio.



La giornata si concluderà con l’happening letterario “Le Maleforbici” seguito da “Rocket Girls“, dj set by Laura Gramuglia, accompagnato da un aperitivo di networking!

Nell’edizione 2022/2023 l’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna organizza il festival su tutto il territorio regionale.



Tutti gli eventi sono gratuiti. Per ulteriori informazioni visitare il sito web ufficiale della manifestazione https://www.afterfestival.it/.