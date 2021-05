Aereo elettrico a decollo verticale, il progetto di Elon Musk (Video)

Tesla potrebbe presto inserirsi anche nel mercato della mobilità aerea urbana, con droni elettrici che ricordano gli aerei privati, ma più piccoli, high tech e ideati per un impatto zero sull’ambiente.

Un aereo privato, completamente elettrico, che consente di spostarsi soprattutto in città da un quartiere ad un altro senza inquinare, senza traffico, senza attese, sicuramente rivolto almeno inizialmente ad un pubblico di nicchia: ecco il nuovo progetto di Elon Musk, il fondatore di Tesla e Space X, che punta alla mobilità aerea urbana.

Un settore che, una volta pronti i quadri regolatori e normativi e ottenuti i via libera delle autorità competenti, potrebbe conoscere una rapida crescita in tutto il mondo, soprattutto nelle grandi metropoli.

Musk ha annunciato entro breve tempo la realizzazione di un prototipo di un aereo a propulsione elettrica, in grado di eseguire decolli ed atterraggi in modalità verticale (Vertical Take-Off and Landing o Vtol), ma soprattutto dotato di una “super batteria”, che consenta un’estesa autonomia di volo.

Un obiettivo difficile, ma non irraggiungibile, visto che la Tesla ha già investito in nuovi progetti di sistemi di accumulo che possono garantire un incremento del +54% di autonomia di viaggio per le auto elettriche, con una riduzione dei costi valutabile attorno al -56%.

Non è escluso che lungo la parte superiore delle ali del velivolo siano inseriti dei pannelli solari di ultima generazione, in grado di generare energia elettrica a sostegno delle batterie stesse.