La scomparsa di Giovanni Buttarelli nel ricordo delle associazioni, dei professionisti e degli esperti del settore

Giovanni Buttarelli, Garante europeo della Protezione dei Dati Personali, ci ha lasciati la scorsa notte dopo una lunga malattia.

È stato un civil servant di grande e riconosciuta qualità, con una competenza straordinaria ed una forza morale che ne hanno fatto un riferimento europeo insostituibile nella difesa dell’interesse pubblico in ambito di privacy e protezione dei dati. Come capo dell’EDPS ha rappresentato un forte motivo di vanto internazionale a favore dell’Italia.

Viene meno con la sua scomparsa un uomo di grande esperienza, ma anche di grande coraggio, che ha saputo affrontare nodi istituzionali di forte rilievo e per ultima una malattia che non gli ha dato tregua, ma che non gli ha impedito di mantenere sino alla fine tutta la sua cordialità, il suo tono accogliente e la sua immutata disponibilità, come quando ha accettato con entusiasmo, nonostante le condizioni avverse, l’invito a partecipare appena poche settimane fa al DIGEAT 2019, dove tutti noi abbiamo avuto il piacere di ascoltarlo nell’ultima apparizione in pubblico.

Giovanni Buttarelli lascia a noi tutti un’eredità di coerenza istituzionale e di conoscenza professionale, ma ancor di più un metodo: quello di aver avuto come riferimento indiscutibile l’interesse pubblico e il bene dei cittadini e dei consumatori.

Lascia questa eredità agli esperti del settore e addetti ai lavori, un’eredità che andrà coltivata e che, siamo certi, rappresenterà un comune patrimonio per gli impegni sfidanti del prossimo futuro.

Con le più rispettose condoglianze alla famiglia Buttarelli.

· Raffaele Barberio, Presidente, Privacy Italia

· Nicola Bernardi, Presidente, Federprivacy

· Luca Bolognini, Presidente, IIP

· Gianluigi Ciacci, Presidente, ANDIG

· Matteo Colombo, Presidente, AssoDPO

· Ugo Carlo Di Nicolò, Presidente, UniDPO

· Michele Iaselli, Presidente, ANDIP

· Donato A. Limone, Direttore, SNAD e Presidente, Advisory Board Privacy Italia

· Andrea Lisi, Presidente, ANORC-Professioni

· Rocco Panetta, Country Leader Italia, IAPP

· Emilio Tosi, Direttore, Centro Studi Diritto Nuove Tecnologie