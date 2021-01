È stato stipulato in data 11 dicembre 2020 l’Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e il Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD), Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la promozione e accelerazione del processo di adeguamento da parte dei Comuni alle disposizioni normative introdotte in materia di digitalizzazione dei servizi pubblici (Fondo per l’innovazione).

L’Accordo, che vede l’adesione di tutti i Comuni e le Unioni dei Comuni della regione, prevede azioni congiunte e omogenee della Community Network, con il supporto di Lepida, per portare a completamento il processo di migrazione dei servizi di incasso degli Enti verso la piattaforma PagoPA e per rendere i servizi digitali disponibili ai cittadini attraverso l’APP IO, oltre a rendere accessibili i servizi online attraverso il sistema SPID.

Si tratta di un Accordo che vede Lepida impegnata su diversi filoni; dall’adeguamento tecnologico delle piattaforme regionali PayER e GW FedERa, all’integrazione di PayER con APP IO, alla definizione e sottoscrizione di nuove convenzioni con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e PagoPA, oltre al supporto per gli Enti e il coordinamento delle loro azioni anche nei confronti dei loro fornitori di mercato per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

All’atto pratico, l’Accordo prevede due momenti di verifica, a fine febbraio 2021 e fine dicembre 2021, con risultati ben definiti da raggiungere dai quali dipende l’erogazione, da parte del Dipartimento, di un contributo complessivo di oltre 2,16M€.

Parte di questo contributo sarà trattenuto dalla Regione, che rende anche disponibili ulteriori risorse proprie, a copertura delle azioni affidate a Lepida di rafforzamento delle condizioni di sistema per il raggiungimento degli obiettivi e per lo svolgimento di servizi agli EELL aderenti alla CNER.

Lepida ha predisposto una metodologia e uno strumento per realizzare un censimento puntuale della situazione esistente rispetto a tutti i servizi dei Comuni e delle Unioni dei Comuni in relazione a PagoPA, APP IO e SPID.

Tutti gli Enti dovranno fornire entro l’inizio di gennaio le informazioni richieste per permettere la definizione, insieme alla Regione, di un piano d’azione dettagliato in grado di garantire, attraverso costante monitoraggio, il raggiungimento degli obiettivi da parte degli Enti con una condivisione delle priorità nell’attivazione dei servizi per l’omogeneizzazione della loro disponibilità sul territorio regionale.

La Regione ha intanto deliberato in data 21 dicembre l’Accordo attuativo, da stipularsi con i Comuni e le Unioni dei Comuni, finalizzato a creare le condizioni di sistema e le attività strategiche per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Accordo Regione-DTD.

Un primo confronto operativo con gli Enti è stato effettuato, in data 23 dicembre 2020, nell’ambito di un incontro allargato della Comunità Tematica “Servizi online per i cittadini” nel quale sono stati condivisi i principali elementi della metodologia di lavoro per la realizzazione delle azioni previste nell’Accordo e del censimento che sarà la base per la definizione delle azioni del 2021.

L’incontro si è inoltre focalizzato sulle azioni in corso, da parte di Lepida, sulle piattaforme PayER e GW FedERa anche in relazione agli obiettivi dell’Accordo.