Prosegue il passaggio all’utilizzo dell’app LepidaID, rispetto agli attuali SMS per l’invio dell’OTP (One Time Password), per l’accesso con SPID ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Ad oggi l’app risulta scaricata da oltre 580 mila persone, oltre la metà degli utenti del servizio SPID LepidaID, e permette un numero di accessi illimitati con SPID ai servizi online, mentre gli SMS sono limitati a 4 a quadrimestre.

Regione Emilia-Romagna, a seguito di un confronto con le organizzazioni sindacali dei pensionati e per non mettere in difficoltà i soggetti più deboli rispetto all’utilizzo di strumenti digitali e informatici, ha definito alcune fasce di età che potranno continuare a usufruire dell’invio dell’OTP illimitato via SMS:

dal 01.09.2021 al 31.12.2021 per i nati nel 1956 e negli anni precedenti;

dal 01.01.2022 al 30.04.2022 per i nati nel 1951 e negli anni precedenti;

dal 01.05.2022 per i nati nel 1945 e negli anni precedenti.

È stato condiviso con le organizzazioni sindacali dei pensionati un percorso di formazione, informazione, accompagnamento e monitoraggio.

Ricordiamo che come previsto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL 76/2020) dal 1° ottobre 2021 sarà possibile accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione soltanto utilizzando credenziali SPID oltre a CIE (Carta d’Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi).