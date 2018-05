Accenture, tutti i vantaggi della Blockchain nel mondo dell’Automotive

Promuovere l’utilizzo della Blockchain nel settore auto, per creare un nuovo ecosistema digitale dell’Automotive per rendere più sicuro, più economico e più efficiente la mobilità pubblica e privata. E’ questo l’obiettivo di MOBI (Mobility Open Blockchain Initiative), il consorzio appena costituito che riunisce alcuni dei maggiori produttori di auto, che rappresentano il 70% della produzione globale (tra cui BMW, Ford, General Motors, Renault), startup e partner tecnologici, tra cui Accenture, e ha l’obiettivo di definire gli standard, le tecnologie e gli use case per sfruttare le applicazioni della blockchain nel mercato automotive.

I vantaggi

Teodoro Lio, Industrial and Automotive Innovation Lead di Accenture, commenta “Dalla gestione dei numeri di identificazione dei veicoli (VIN) e del pedigree di incidenti e riparazioni fino alle complesse catene logistiche che portano a linee di montaggio e concessionari, la blockchain offre nuovi livelli di sicurezza e trasparenza dei dati. Le aziende leader del mercato automotive stanno iniziando ora a comprendere le caratteristiche uniche di questa tecnologia e le sue diverse applicazioni. Questo consorzio le aiuterà a sfruttare tutto il potenziale della blockchain per migliorare l’efficienza dell’intero settore, i controlli in termini di sicurezza e l’esperienza complessiva di mobilità”.

Nuovo ecosistema della mobilità

Il nuovo ecosistema ha lo scopo di rendere più fluido il rapporto fra produttori e consumatori su diversi fronti: dalla sicurezza alla titolarità dei dati di guida degli utenti, alla gestione sicura delle transazioni per il car sharing, passando per la conservazione dei dati relativi all’identità dei veicoli all’utilizzo dei dati di guida raccolti. La sicurezza insita nella Blockchain servirà così a garantire la privacy delle transazioni, i diritti di proprietà e l’integrità dei dati trattati in diversi campi connessi alla mobilità. In particolare, per quanto riguarda l’identità e lo storico legato ad un veicolo, la blockchain consentirà:

Il monitoraggio e la trasparenza dei dati realtivi al veicolo

La sicurezza nei vari passaggi relative alla commercializzazione

La creazione di mercati per veico9li a guida autonoma e con pilota

Gestione del car sharing Utilizzo in base all’uso effettivo di mobilità e dei pagamenti per veicoli, assicurazione, energia, congestione di traffico, inquinamento, infrastrutture, strade

I partner di MOBI includono Accenture, Aioi Nissay Dowa Insurance Services USA, Beyond Protocol Inc, BigchainDB, Blockchain at Berkeley, BMW, Bosch, Chronicled, ConsenSys Systems, Context Labs, Crypto Valley Association, Dashride, Deon Digital AG, Digital Twin Labs, DOVU, Fetch.ai, FOAM, Ford, General Motors, Hyperledger, IBM, the IOTA Foundation, Luxoft, MotionWerk, NuCypher, Oaken Innovations, Ocean Protocol, Outlier Ventures, Renault, Ride Austin, Shareing, Shift, Spherical Analytics, the Trusted IoT Alliance, VeChain, Xain, and ZF Friedrichshafen AG.