Aiutare aziende ed organizzazioni a comprendere con maggiore precisione il valore della tecnologia blockchain per riuscire a creare un business case corrispondente a specifiche esigenze e aspettative. Il Forum economico mondiale (World Economic Forum o Wef) e Accenture hanno pubblicato il “Blockchain Value Framework”, come parte integrande del white paper “Building Value with Blockchain Technology: How to Evaluate Blockchain’s Benefits”.

Grazie a questo documento, si può capire meglio che la tecnologia blockchain è un valido strumento di business se utilizzato per raggiungere uno scopo specifico e non generalizzato. Questo nuovo “Value ramework” fornisce alle organizzazioni gli strumenti per iniziare a valutare il valore della blockchain e allo stesso tempo è la prima visual roadmap del suo genere, bell’esempio di information design, e si basa su un’indagine globale di 550 persone in 13 settori, tra cui l’automobilistico, il bancario e del commercio al dettaglio, con le voci dei leader del settore pubblico e degli amministratori delegati, con l’aggiunta di un’analisi di 79 progetti blockchain a livello globale.

La roadmap può essere molto utile per passare dalla valutazione teorica alle reali concrete opportunità offerte dalla tecnologia, tra cui risparmiare sui costi, aumentare le entrate e migliorare la customer experience.

“Nostro obiettivo non è la diffusione della tecnologia blockchain in generale, ma offrire alle organizzazioni e le imprese la soluzione più efficace ad un problema specifico”, ha dichiarato Sheila Warren, Head of Blockchain al World Economic Forum.

“Le banche centrali stanno sperimentando le valute digitali e vediamo anche aziende come Facebook e Starbucks che inziano a testare la blockchain e offrire criptovaluta – ha precisato Warren – e ciò significa che i casi di utilizzo pratico della tecnologia diventeranno molto più ampi e diffusi”.

“Le organizzazioni devono prendere decisioni strategiche e devono fare scelte di investimento in tempi molto rapidi e questo significa anche la necessità di effettuare tali scelte in ambienti sicuri – ha affermato David Treat, Managing Director e Global Blockchain Lead di Accenture – la blockchain riteniamo sia un valido strumento per questo tipo di attività, con la possibilità di rivedere e ripensare i modelli di business e le relazioni con i partner”.

All’interno del framework è stata condotta anche un’indagine relativa alla blokchain e il 51% degli intervistati ha indicato nella perdita di efficienza (23%) e nel mancato risparmio sui costi (15%) i principali problemi della mancata adozione di tale tecnologia.

Ovviamente, come anticipato, il documento non promuove in maniera generalizzata questa soluzione e anzi mette in guardia le organizzazioni nel valutare attentamente se è il caso o meno di integrarla al proprio interno.

In nove dei settori esaminati, la completa tracciabilità ed integrità dei dati sono stati i due principali vantaggi rilevati nell’utilizzo della tecnologia blockchain. La maggior parte delle industrie intervistate potrebbe trarre infine vantaggio anche da smart contracts e dall’automazione offerti dalla blockchain.

Sorprendentemente, poche organizzazioni hanno selezionato “nuovi prodotti o servizi aziendali” come uno dei vantaggi e ciò suggerisce che l’attuale focus per le organizzazioni è il miglioramento dei prodotti e dei servizi esistenti, prima di considerare l’investimento in nuove opportunità e linee produttive.