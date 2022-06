Dopo la sentenza che abolisce il diritto all’aborto negli Usa, i dati online di tutte le donne in età riproduttiva potrebbero essere utilizzati contro le persone che fanno ricerche sull’aborto. Una conseguenza diretta sulla nostra privacy, quindi, ora che la sentenza Roe vs. Wade è stata ribaltata rendendo di fatto illegale l’aborto in gran parte degli Stati Uniti.

Grido d’allarme per la privacy

E’ questo il grido d’allarme che si è alzato negli Usa, dopo la sentenza della Corte Suprema americana che ha abolito il diritto di interrompere la gravidanza. Secondo gli esperti, oltre a privare le donne dei diritti di abortire, la sentenza della Corte Suprema Usa modifica alla radice il rapporto delle donne con la Rete e con il mondo digitale tout court. Lo scrive il sito specializzato The Conversation, in un’interessante articolo di commento.

Chiunque si rivolga a internet per cercare informazioni sull’aborto, oppure prodotti e servizi legati all’aborto, nei paesi dove questa pratica è diventata all’improvviso illegale è a rischio di sorveglianza online.

Tutte le donne in età da figli, a prescindere da quanto si possano sentire sicure o privilegiate, si troveranno d’ora in poi marginalizzate e a rischio privacy, come parte della popolazione più vulnerabile e a rischio.

Tutti sanno da tempo come Google, i social media e i dati di Internet in genere possono essere utilizzati per la sorveglianza da parte delle forze dell’ordine per lanciare reti a strascico digitali. Le donne sono a rischio non solo per ciò che rivelano sul loro stato riproduttivo sui social media, ma anche per i dati delle loro applicazioni sanitarie, che potrebbero incriminarle se venissero citate in giudizio.

Chi è sotto controllo e come

Le persone più vulnerabili all’invasione della privacy online e all’uso o abuso dei loro dati sono tradizionalmente quelle che la società considera meno degne di protezione: persone senza mezzi, potere o posizione sociale. La sorveglianza rivolta alle persone emarginate riflette non solo una mancanza di interesse a proteggerle, ma anche una presunzione che, in virtù della loro identità sociale, abbiano maggiori probabilità di commettere crimini o trasgredire in modi che potrebbero giustificare attività di polizia preventiva.

Molte persone emarginate sono donne, comprese le madri a basso reddito, per le quali il semplice atto di richiedere l’assistenza pubblica può sottoporle a presunzioni di intento criminale. Queste presunzioni sono spesso utilizzate per giustificare le invasioni della loro privacy. Ora, con la legislazione anti-aborto che sta investendo gli stati controllati dai repubblicani e pronta ad entrare in vigore con la fine di Roe v. Wade, è probabile che tutte le donne in età riproduttiva in quegli stati siano soggette a quelle stesse presunzioni.

Prima, le donne dovevano preoccuparsi solo che Target o Amazon potessero venire a conoscenza delle loro gravidanze. Sulla base di ciò che è già noto sulle incursioni della privacy da parte delle forze dell’ordine contro le persone emarginate, è probabile che nel mondo post-Roe le donne saranno più nel mirino della scientifica digitale. Ad esempio, le forze dell’ordine utilizzano regolarmente strumenti forensi per perquisire i cellulari delle persone quando indagano su un’ampia gamma di crimini, a volte senza un mandato di perquisizione.

App del ciclo mestruale

Immagina uno scenario in cui un collega o un vicino denuncia qualcuno alle autorità, il che fornisce alle forze dell’ordine motivi per perseguire le prove digitali. Tali prove potrebbero includere, ad esempio, ricerche su Internet su fornitori di aborti e dati di app per il ciclo che mostrano periodi mancati.

Il rischio è particolarmente acuto nei luoghi che favoriscono la caccia di taglie. In uno stato come il Texas, dove c’è la possibilità che i cittadini abbiano la possibilità di citare in giudizio le persone che aiutano gli altri ad accedere ai servizi di aborto, tutto ciò che dici o fai in qualsiasi contesto diventa rilevante perché non c’è una causa probabile che ostacoli l’accesso ai tuoi dati.

Al di fuori di questo caso, è difficile rendere pienamente giustizia a tutti i rischi perché il contesto è importante e diverse combinazioni di circostanze possono cospirare per aumentare i danni. Ecco i rischi da tenere a mente:

Condividere sui social media informazioni sulla tua gravidanza

Comportamento di ricerca su Internet correlato direttamente o indirettamente alla gravidanza o alla salute riproduttiva, indipendentemente dal motore di ricerca utilizzato.

Tracciamento della posizione tramite il telefono, ad esempio mostrando che hai visitato un luogo che potrebbe essere collegato alla tua salute riproduttiva.

Utilizzo di app che rivelano dati sensibili rilevanti, come il ciclo mestruale.

Essere troppo sicuri nell’usare la crittografia o strumenti anonimi.