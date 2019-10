A JMA Teko il premio Innovazione 2019

Luca D’Antonio, Strategy and Innovation Director – JMA Teko: “Siamo stati premiati per la nostra capacità di innovare nel campo dei sistemi di comunicazione mobile, in particolare per XRAN, la piattaforma BBU 100% software che gira su server commerciali, e la componente radio 5G a onde millimetriche IOTA”.

A JMA Teko è stato assegnato il premio Innovazione Smau, in occasione della 56ma edizione, in corso a Milano, dell’evento B2B più importante d’Italia dedicato all’Open Innovation e all’innovazione a 360°. Il premio, che viene assegnato in ogni tappa del Roadshow, è un riconoscimento ai migliori programmi di Open Innovation attivati dalle aziende private e PA italiane.

“Sono felice che l’attitudine all’innovazione di JMA Teko sia stata riconosciuta e apprezzata proprio in occasione dello Smau, che rappresenta storicamente il momento di incontro e di scambio tra le Aziende ICT che fanno innovazione in Italia. Siamo stati premiati per la nostra capacità di innovare nel campo dei sistemi di comunicazione mobile, in particolare per XRAN, la piattaforma BBU 100% software che gira su server commerciali, e la componente radio 5G a onde millimetriche IOTA”, ha dichiarato Luca D’Antonio, Strategy and Innovation Director – JMA Teko, che ha ricevuto il premio.

JMA Teko, l’azienda italiana del gruppo JMA Wireless

JMA Teko è l’azienda italiana del gruppo JMA Wireless, società statunitense, di cui rappresenta il Technology Center; è guidata dall’AD Remo Ricci, ed ha sede a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna. E proprio la sede italiana ha sviluppato la componente di banda base, basata sulla piattaforma XRAN, unica al mondo ad avere realizzato lo stack 4G interamente software su server commerciali, e attualmente in esercizio in reti live. La soluzione 5G di JMA Wireless è basata sulla componente radio IOTA, progettata specificatamente per servizi di connettività indoor, in modo da rispondere agli stringenti requisiti di qualità, pervasività e affidabilità che caratterizzeranno gli scenari di deployment in-building del 5G, quali ad esempio quelli relativi alle factory 4.0.

JMA Teko ha investito 22,4 milioni di euro per la sede e impianto produttivo di Castel San Pietro Terme (BO), con un contributo regionale di quasi 2,3 milioni. Al momento la società impiega 194 persone, di cui 92 laureate (soprattutto ingegneri dell’Università di Bologna), ed entro il 2020 ha piani di assunzioni per portare l’organico a 260 persone (140 laureati).