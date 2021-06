Va a Francesco Valsecchi, avvocato romano, in codice Francesco IK0FVC, l’Oscar mondiale dei radioamatori che sancisce il suo ingresso nella CQDX Hall of Fame. L’ambito riconoscimento mondiale riconosce a Francesco Valsecchi gli sforzi e la passione trentennale per il mantenimento in aria della stazione del Vaticano HV0A e contemporaneamente le attivazioni sporadiche della stazione del Sovrano Ordine di Malta 1A0KM. Il CQDX Hall of Fame è stato istituito nel 1967 dal magazine americano CQ Amateur Radio, una sorta di Pallone d’Oro, che viene riconosciuto una sola volta all’anno a un solo radioamatore tra gli oltre 4 milioni esistenti al mondo, quale riconoscimento per l’attività svolta nel tempo.

Francesco Valsecchi

Key4biz. Un bel riconoscimento Valsecchi, se lo aspettava?

Francesco Valsecchi. Ad esser sincero no. Il nostro è un settore animato dalla passione condivisa del momento più che da obiettivi personali di percorso; per cui, per rispondere alla sua domanda, il riconoscimento è inatteso ma, che dire, stragradito…

Key4biz. Cosa significa oggi essere radioamatore?

Francesco Valsecchi. Potrei dare una definizione tutto sommato scolastica di cosa significhi oggi essere radioamatore, ovvero colui che, utilizzando un apparecchio ricetrasmittente, effettua collegamenti con altri radioamatori nel mondo sfruttando la semplice propagazione delle onde radio, potrei, ma c’è anche altro.

Key4biz. Ce lo sveli…

Francesco Valsecchi. Preferisco dire che la radio è una meravigliosa e fedele compagna di vita, anzi, il radiantismo è una vera e propria condizione dell’anima, perché collegare qualcuno via etere è attività che impone pazienza, rischio, rispetto altrui, solo per citare alcune tra le tante caratteristiche che animano il nostro operato e la nostra attività.

Key4biz. Una passione che inizia ad affermarsi a quale età?

Francesco Valsecchi. Cominciò tutto all’età di nove anni, era il lontano 1973, quando mio fratello mi presto il suo “baracchino”, è così che si chiamavano, un piccolo ricetrasmettitore nella banda cittadina, meglio conosciuta come CB.

Key4biz. E poi?

Francesco Valsecchi. Beh da allora non mi sono mai più separato dalla radio. Nel 1985 ho conseguito la patente di stazione di radioamatore, a partire dagli anni Novanta ho conseguito anche il nominativo presso la Santa Sede (si, sono il radioamatore del Vaticano con nominativo HV0A) e presso il Sovrano Militare Ordine di Malta, con nominativo 1A0KM, e via via anche altri.

Key4biz. Ne è passato di tempo ed ora?

Francesco Valsecchi. Si è vero, sono passati tanti anni, ma la radio è sempre lì, è ormai parte della mia vita e, soprattutto, ogni collegamento è sempre come se fosse il primo. E adesso è arrivato anche il più alto riconoscimento mondiale, l’Oscar mondiale dei radioamatori.

Key4biz. Ogni conferimento solenne ha sempre una motivazione altrettanto solenne formulata dai giurati. Qual è la sua?

Francesco Valsecchi. Sono lieto ed onorato di riportarla qui: “Francesco Valsecchi, IK0FVC/HV0A, who has regularly activated Vatican City for the past 30 years using HV0A and other call signs, as well the Sovereign Military Order of Malta (SMOM) as 1A0KM. Along with fellow operators, Francesco has logged more than 300,000 contacts from the two tiny entities, averaging roughly 10,000 contacts per year for hams around the world”.

Key4biz. Una gran soddisfazione, non c’è che dire. E per chi ne volesse saper di più su questo mondo affascinante e antico a un tempo?

Francesco Valsecchi. Intanto mi permetto di suggerire una visita al mio sito www.ik0fvc.it per conoscere meglio il mondo di cui parliamo e la mia attività, ci sono anche dei video dove sono “in azione”.