Iniziativa per dare vita ad una rete di radioamatori, utilizzabile come punto-punto o punto-multipunto, che in caso di emergenza è pronta e disponibile, sotto il coordinamento della Protezione Civile, per essere utilizzata nelle aree di crisi.

I radioamatori sono dei tecnici che fanno della radio il proprio hobby, il proprio sport, il proprio impegno sociale, la propria formazione. Lepida sta cercando varie vie per coinvolgere i radioamatori in alcune attività che possono valorizzare la Rete Lepida.

In particolare è stata lanciata da Lepida un’iniziativa in cui i Radioamatori montano infrastrutture proprie per i propri scopi utilizzando alcune sedi pubbliche già dotate di Rete Lepida, utilizzano la Rete Lepida per interconnettere le proprie infrastrutture nel rispetto delle proprie finalità, ma intanto realizzano una rete, utilizzabile come punto-punto o punto-multipunto, che in caso di emergenza è pronta e disponibile, sotto il coordinamento della Protezione Civile, per essere utilizzata nelle aree di crisi.

Il fatto che normalmente i Radioamatori gestiscano questa rete ne permette lo sviluppo e la manutenzione senza costi per il pubblico, il fatto che in caso di emergenza venga utilizzata dalla Protezione Civile risulta negli scopi del servizio di Radioamatore e della collaborazione che da sempre è stata istituita tra questi soggetti.

Con la messa a disposizione della Rete Lepida si sta costruendo, quindi, una nuova ulteriore rete di emergenza, capillare e diffusa. Formalmente si procede con una convenzione tra Lepida, Comune e Associazione di Radioamatori, identificando puntualmente i compiti di ciascuno di questi. Ad oggi è stata già coinvolta una decina di Comuni e la sperimentazione è già partita su due Comuni. Si sta procedendo ad allargare l’iniziativa in tutti i luoghi ove Comuni e Radioamatori ne facciano richiesta.